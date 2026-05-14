El tiempo en Moaña: previsión meteorológica para hoy, jueves 14 de mayo

El día de hoy, 14 de mayo de 2026, Moaña se presenta con un tiempo mayormente despejado durante las primeras horas de la jornada. Desde la medianoche hasta las 7 de la mañana, se espera un cielo completamente despejado, lo que permitirá disfrutar de un amanecer claro y luminoso. Las temperaturas en este periodo oscilarán entre los 10 y 13 grados , con una humedad relativa que se mantendrá alta, alcanzando hasta el 83% en las primeras horas.

A medida que avance la mañana, el cielo comenzará a mostrar algunas nubes, aunque se mantendrá en su mayoría poco nuboso. Las temperaturas alcanzarán su punto máximo alrededor del mediodía, con valores que podrían llegar a los 18 grados . La sensación térmica será agradable, aunque la humedad comenzará a descender, lo que podría hacer que el ambiente se sienta un poco más fresco.

Durante la tarde, el cielo se tornará más nuboso, con un aumento en la cobertura de nubes que podría llegar a ser muy nuboso hacia la tarde-noche. A partir de las 14:00 horas, se prevé que el cielo esté cubierto en algunos momentos, aunque no se anticipan precipitaciones significativas. La probabilidad de lluvia se mantiene en cero durante todo el día, lo que significa que no habrá necesidad de paraguas.

El viento soplará desde el norte-noreste, con velocidades que oscilarán entre los 19 y 32 km/h, especialmente en las horas de la tarde. Esto podría generar una sensación de frescor, sobre todo en las zonas costeras. Las rachas de viento más fuertes se registrarán entre las 14:00 y las 17:00 horas, alcanzando hasta 32 km/h, lo que podría ser notable para quienes se encuentren al aire libre.

A medida que se acerque la noche, las temperaturas comenzarán a descender nuevamente, situándose entre los 14 y 16 grados . La humedad aumentará ligeramente, alcanzando hasta el 69% hacia el final del día. El cielo se mantendrá mayormente cubierto, pero sin riesgo de lluvias, lo que permitirá disfrutar de una velada tranquila.

En resumen, el tiempo en Moaña para hoy se caracteriza por un inicio despejado que dará paso a un cielo más nuboso por la tarde, con temperaturas agradables y sin precipitaciones. Ideal para actividades al aire libre, aunque se recomienda llevar una chaqueta ligera para la tarde y la noche.

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Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-05-13T20:52:12.