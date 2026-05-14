El tiempo en Meis: previsión meteorológica para hoy, jueves 14 de mayo

El día de hoy, 14 de mayo de 2026, se presenta con un tiempo mayormente despejado en Meis durante las primeras horas de la mañana. Las temperaturas oscilarán entre los 12°C a las 10°C, con una ligera tendencia a descender a medida que avanza la mañana. La humedad relativa se mantendrá alta, rondando el 75% al inicio del día, lo que puede generar una sensación de frescor.

A partir del mediodía, se espera un aumento en la nubosidad, con un cielo que pasará de estar despejado a cubierto. Las nubes altas comenzarán a aparecer en el horizonte, y para la tarde, el cielo estará mayormente cubierto. Las temperaturas alcanzarán su punto máximo alrededor de las 17°C, proporcionando un ambiente templado, ideal para actividades al aire libre, aunque se recomienda llevar una chaqueta ligera debido a la brisa fresca.

En cuanto a las precipitaciones, no se anticipa lluvia significativa durante el día. Sin embargo, existe una probabilidad del 60% de lluvias escasas entre las 8:00 y las 14:00 horas, aunque la cantidad esperada es mínima, con un acumulado de solo 0.1 mm. Por lo tanto, es poco probable que se interrumpan las actividades diarias por condiciones climáticas adversas.

El viento soplará predominantemente del noreste, con velocidades que oscilarán entre los 10 y 18 km/h en las primeras horas, aumentando a medida que avanza el día. Las rachas máximas podrían alcanzar hasta 38 km/h en la tarde, lo que podría hacer que la sensación térmica sea un poco más fresca de lo que indican los termómetros. Es recomendable tener precaución si se realizan actividades al aire libre, especialmente en áreas expuestas.

A medida que se acerque la noche, las temperaturas comenzarán a descender nuevamente, alcanzando los 13°C hacia el final del día. La humedad aumentará ligeramente, y el cielo permanecerá cubierto, lo que podría dar lugar a un ambiente más fresco y húmedo. La puesta de sol se producirá a las 21:49, marcando el final de un día que, aunque comenzó soleado, se tornará más gris a medida que avance la tarde.

En resumen, el tiempo en Meis para hoy será variado, con un inicio despejado que dará paso a un cielo cubierto y temperaturas agradables, ideal para disfrutar de la jornada, siempre teniendo en cuenta la posibilidad de un ligero viento y la alta humedad.

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Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-05-13T20:52:12.