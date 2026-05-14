El tiempo en Meaño: previsión meteorológica para hoy, jueves 14 de mayo

El día de hoy, 14 de mayo de 2026, en Meaño, se espera un tiempo mayormente despejado durante las primeras horas de la mañana, con temperaturas que oscilarán entre los 11 y 13 grados . A medida que avance la jornada, la temperatura alcanzará un máximo de 17 grados en las horas centrales del día, lo que proporcionará un ambiente agradable para actividades al aire libre.

A partir de la tarde, el cielo comenzará a cubrirse gradualmente, pasando de un estado poco nuboso a condiciones más nubosas. En particular, se prevé que entre las 14:00 y las 15:00 horas, el cielo se torne muy nuboso, lo que podría afectar la luminosidad del día. Sin embargo, no se anticipan precipitaciones, ya que la probabilidad de lluvia se mantiene en un 0% durante todo el día, lo que sugiere que no habrá interrupciones por mal tiempo.

La humedad relativa se mantendrá en niveles moderados, comenzando en un 74% por la mañana y descendiendo ligeramente a lo largo del día, alcanzando un 60% en las horas de la tarde. Esto puede hacer que la sensación térmica sea un poco más fresca, especialmente en las primeras horas del día.

En cuanto al viento, se espera que sople desde el norte con velocidades que variarán entre 15 y 39 km/h. Las ráfagas más fuertes se presentarán en la tarde, alcanzando hasta 41 km/h entre las 16:00 y las 17:00 horas. Este viento puede generar una sensación de frescura, especialmente en combinación con la nubosidad creciente.

La salida del sol se producirá a las 07:14 horas y se pondrá a las 21:49 horas, lo que proporciona un amplio margen para disfrutar de la luz natural. A lo largo del día, se recomienda a los residentes y visitantes de Meaño que aprovechen las horas de sol, especialmente en la mañana, antes de que el cielo se cubra y las temperaturas comiencen a descender.

En resumen, el tiempo en Meaño para hoy será mayormente despejado por la mañana, con un aumento de nubosidad hacia la tarde y sin posibilidad de lluvia. Las temperaturas agradables y el viento moderado permitirán disfrutar de un día placentero, aunque se aconseja estar preparados para un cambio en las condiciones atmosféricas a medida que avanza la jornada.

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Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-05-13T20:52:12.