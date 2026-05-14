El tiempo en Marín: previsión meteorológica para hoy, jueves 14 de mayo

El día de hoy, 14 de mayo de 2026, Marín se presentará con un tiempo mayormente despejado durante las primeras horas de la jornada. Desde la medianoche hasta las 3 de la mañana, el cielo estará completamente despejado, lo que permitirá disfrutar de un ambiente fresco con temperaturas que oscilarán entre los 11 y 12 grados . La humedad relativa será alta, alcanzando hasta el 79%, lo que podría generar una sensación de frescor en el ambiente.

A medida que avance la mañana, se espera que el cielo continúe poco nuboso, especialmente entre las 4 y las 7 de la mañana, con temperaturas que descenderán a 9 grados en su punto más bajo. La brisa del noreste se mantendrá constante, con velocidades que rondarán entre los 8 y 13 km/h, lo que contribuirá a un ambiente agradable para actividades al aire libre.

Durante la tarde, a partir de las 8 de la mañana, el cielo comenzará a cubrirse gradualmente, alcanzando un estado muy nuboso hacia las 3 de la tarde. Las temperaturas irán en aumento, alcanzando un máximo de 18 grados a las 5 de la tarde. La humedad comenzará a descender, situándose en torno al 50% hacia el final de la tarde, lo que podría hacer que la sensación térmica sea más cálida.

En cuanto a la probabilidad de precipitaciones, se prevé que Marín no experimente lluvias significativas a lo largo del día, con un 0% de probabilidad de lluvia en la mayoría de los periodos. Esto se traduce en un día seco, ideal para disfrutar de actividades al aire libre sin la preocupación de un chaparrón inesperado.

Por la noche, el cielo se mantendrá cubierto, con temperaturas que descenderán nuevamente a los 12 grados . La brisa del norte se intensificará, alcanzando velocidades de hasta 16 km/h, lo que podría hacer que la sensación térmica sea más fresca. La humedad aumentará ligeramente, alcanzando un 70% hacia la medianoche.

En resumen, Marín disfrutará de un día mayormente despejado y seco, con temperaturas agradables durante el día y un ambiente fresco por la noche. Las condiciones meteorológicas son propicias para disfrutar de actividades al aire libre, así que no olvides salir y aprovechar el buen tiempo.

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Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-05-13T20:52:12.