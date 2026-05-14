El tiempo en Lalín: previsión meteorológica para hoy, jueves 14 de mayo

El día de hoy, 14 de mayo de 2026, Lalín se verá afectado por un tiempo mayormente cubierto, con una notable presencia de nubes a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se presentará poco nuboso, pero a medida que avance el día, la nubosidad aumentará, alcanzando un estado muy nuboso en las horas centrales. A partir de la tarde, se espera que el cielo permanezca cubierto, con posibilidades de lluvias escasas, especialmente en los periodos de la tarde y la noche.

Las temperaturas durante el día oscilarán entre los 5 y 12 grados . Las primeras horas de la mañana serán frescas, con temperaturas alrededor de 8 grados, descendiendo a 5 grados en las horas más frías. A medida que el día avanza, se espera un ligero aumento, alcanzando los 12 grados en la tarde. Sin embargo, la sensación térmica podría ser más baja debido a la humedad y el viento.

La humedad relativa será alta, con valores que rondarán entre el 73% y el 96% a lo largo del día. Esto contribuirá a una sensación de frescura, especialmente en las horas de la mañana y la noche. La combinación de la alta humedad y las temperaturas relativamente bajas puede hacer que el tiempo se sienta más frío de lo que indican los termómetros.

En cuanto al viento, se prevé que sople del norte, con velocidades que variarán entre 2 y 17 km/h. Las ráfagas más fuertes se sentirán en las horas de la tarde, alcanzando hasta 32 km/h, lo que podría generar una sensación de mayor frescura. Es recomendable que los habitantes de Lalín se abriguen adecuadamente si planean salir, especialmente durante las horas más frías y ventosas.

Respecto a las precipitaciones, aunque se anticipan lluvias escasas, la probabilidad de que se produzcan es significativa en la tarde y la noche, con un 65% de probabilidad entre las 14:00 y las 20:00 horas. Se estima que la cantidad de lluvia será mínima, con acumulaciones que no superarán los 0.2 mm en total.

En resumen, el tiempo en Lalín para hoy será mayormente cubierto, con temperaturas frescas y la posibilidad de lluvias ligeras. Se aconseja a los ciudadanos que se preparen para un día fresco y húmedo, con un abrigo adecuado y precauciones ante el viento.

Noticias relacionadas

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-05-13T20:52:12.