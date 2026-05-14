El tiempo en A Illa de Arousa: previsión meteorológica para hoy, jueves 14 de mayo

El día de hoy, 14 de mayo de 2026, A Illa de Arousa se presentará con un tiempo mayormente despejado durante las primeras horas de la jornada. Desde la medianoche hasta las 3 de la mañana, el cielo estará completamente despejado, lo que permitirá disfrutar de un ambiente tranquilo y fresco, con temperaturas que oscilarán entre los 11 y 13 grados . La humedad relativa se mantendrá alta, rondando el 74% al inicio del día, lo que podría generar una sensación de frescor.

A medida que avance la mañana, se espera que la temperatura alcance su punto más alto en torno a las 2 de la tarde, alcanzando los 17 grados. Sin embargo, a partir de la tarde, el cielo comenzará a cubrirse con nubes, pasando de un estado despejado a uno más nuboso. A partir de las 4 de la tarde, se prevén nubes altas, y hacia la noche, el cielo se tornará cubierto, lo que podría afectar la visibilidad y la sensación térmica.

En cuanto a las precipitaciones, no se anticipa lluvia durante la mayor parte del día, con un 0% de probabilidad de precipitación hasta las 2 de la tarde. Sin embargo, hacia el final de la jornada, existe una pequeña posibilidad de lluvias, aunque se espera que sean ligeras y esporádicas. La probabilidad de tormentas es nula, lo que sugiere que el tiempo se mantendrá estable a pesar del aumento de la nubosidad.

El viento será otro factor a considerar. Durante la mañana, se registrarán vientos del noreste con velocidades de hasta 12 km/h, aumentando ligeramente a medida que avanza el día. En la tarde, se espera que la velocidad del viento alcance los 19 km/h, lo que podría generar una sensación de frescor, especialmente con el aumento de la nubosidad. Hacia la noche, el viento se mantendrá en torno a los 17 km/h, lo que podría hacer que la temperatura se sienta un poco más baja de lo que realmente es.

La salida del sol se producirá a las 7:14 de la mañana y se pondrá a las 21:50, ofreciendo un día largo y luminoso en sus primeras horas. A medida que se acerque la noche, la combinación de nubes y viento podría hacer que la temperatura descienda rápidamente, por lo que se recomienda llevar una chaqueta ligera si se planea estar al aire libre. En resumen, A Illa de Arousa disfrutará de un día mayormente despejado que se tornará nuboso por la tarde, con temperaturas agradables y sin precipitaciones significativas hasta el final del día.

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Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-05-13T20:52:12.