El tiempo en A Guarda: previsión meteorológica para hoy, jueves 14 de mayo

El día de hoy, 14 de mayo de 2026, A Guarda se presentará con un tiempo mayormente despejado durante las primeras horas de la jornada. Desde la medianoche hasta las primeras horas de la mañana, el cielo estará completamente despejado, lo que permitirá disfrutar de un amanecer claro a las 07:16. A medida que avance el día, se espera que el cielo se mantenga poco nuboso, especialmente en las horas centrales, con temperaturas que oscilarán entre los 11 y 17 grados .

La temperatura comenzará en torno a los 14 grados a la medianoche, descendiendo ligeramente hasta los 11 grados en las primeras horas de la mañana. Sin embargo, a medida que el sol se eleva, la temperatura comenzará a recuperarse, alcanzando los 15 grados a media mañana y llegando a un máximo de 17 grados en la tarde. Este aumento en la temperatura será acompañado por una humedad relativa que se mantendrá en torno al 60-80%, lo que podría generar una sensación de calor moderada.

En cuanto al viento, se prevé que sople del norte con velocidades que variarán entre 7 y 16 km/h a lo largo del día. Las ráfagas más intensas se registrarán en la tarde, alcanzando hasta 41 km/h, lo que podría generar un ambiente fresco, especialmente en las zonas más expuestas. A pesar de la presencia de viento, no se anticipan precipitaciones, ya que la probabilidad de lluvia se mantiene en un 0% durante todo el día.

A medida que se acerque la noche, el cielo comenzará a cubrirse con nubes altas, pero sin que esto implique un aumento en la probabilidad de lluvia. Las temperaturas nocturnas descenderán nuevamente, situándose en torno a los 15 grados hacia las 22:00. El ocaso se producirá a las 21:48, marcando el final de un día mayormente soleado y agradable.

En resumen, A Guarda disfrutará de un día mayormente despejado, con temperaturas agradables y un viento moderado del norte. No se esperan lluvias, lo que permitirá a los habitantes y visitantes disfrutar de actividades al aire libre en un ambiente primaveral.

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Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-05-13T20:52:12.