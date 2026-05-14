El tiempo en Gondomar: previsión meteorológica para hoy, jueves 14 de mayo

El día de hoy, 14 de mayo de 2026, Gondomar se verá favorecido por un tiempo mayormente despejado durante las primeras horas de la mañana. A medida que avance el día, se espera que el cielo se mantenga poco nuboso, con algunas nubes dispersas que no afectarán significativamente la luminosidad. Las temperaturas oscilarán entre los 9 y los 18 grados , alcanzando su punto máximo en las horas centrales de la tarde, lo que permitirá disfrutar de un ambiente agradable para actividades al aire libre.

La humedad relativa se mantendrá en niveles moderados, comenzando en un 75% por la mañana y descendiendo a un 58% hacia la tarde. Esto sugiere que, aunque el día será cálido, la sensación de frescura se mantendrá, especialmente en las primeras horas. La brisa del norte, que soplará a velocidades que oscilarán entre los 8 y los 20 km/h, aportará un alivio adicional al calor, haciendo que las condiciones sean ideales para paseos y actividades recreativas.

A lo largo de la jornada, no se prevén precipitaciones, lo que significa que los habitantes de Gondomar pueden disfrutar de un día seco y soleado. Las probabilidades de lluvia son nulas, lo que es un alivio para aquellos que planean salir. Sin embargo, es importante tener en cuenta que, aunque no se esperan tormentas, la nubosidad aumentará hacia la tarde, con un cielo que podría tornarse más cubierto en las horas posteriores.

En cuanto a la visibilidad, se mantendrá en niveles óptimos, permitiendo disfrutar de vistas despejadas de los alrededores. La combinación de temperaturas agradables, cielos mayormente despejados y una brisa suave hará que el día sea perfecto para disfrutar de actividades al aire libre, como paseos por el campo o reuniones familiares en jardines.

A medida que se acerque la noche, las temperaturas comenzarán a descender, alcanzando los 13 grados hacia el final del día. El cielo se mantendrá cubierto, lo que podría dar lugar a una noche tranquila y fresca. Los habitantes de Gondomar pueden esperar un hermoso atardecer alrededor de las 21:48, momento en el cual el cielo se teñirá de colores cálidos antes de dar paso a la oscuridad.

En resumen, el tiempo en Gondomar para hoy es ideal para disfrutar de actividades al aire libre, con temperaturas agradables, cielos despejados y sin riesgo de lluvia.

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Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-05-13T20:52:12.