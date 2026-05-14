El tiempo en Forcarei: previsión meteorológica para hoy, jueves 14 de mayo

Hoy, 14 de mayo de 2026, Forcarei se presenta con un tiempo predominantemente cubierto, con variaciones en la nubosidad a lo largo del día. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se mantendrá poco nuboso, pero a medida que avance la jornada, la nubosidad aumentará, alcanzando momentos de cielo cubierto. Las temperaturas oscilarán entre los 6 y 13 grados , siendo más frescas en las primeras horas y alcanzando su máximo alrededor del mediodía.

La humedad relativa se mantendrá alta, comenzando en un 93% por la mañana y descendiendo ligeramente a lo largo del día, aunque se espera que se mantenga en niveles confortables, rondando entre el 71% y el 86%. Esto puede generar una sensación de frescor, especialmente en las horas más frías de la mañana y al caer la tarde.

En cuanto a las precipitaciones, se prevé que sean escasas, con un total acumulado de 0.1 mm a lo largo del día. La probabilidad de lluvia es baja en las primeras horas, aumentando a un 95% entre las 08:00 y las 14:00, y manteniéndose en un 55% durante la tarde. Sin embargo, las lluvias esperadas son ligeras y no deberían causar inconvenientes significativos.

El viento soplará desde el norte, con velocidades que oscilarán entre los 8 y 17 km/h en las primeras horas, aumentando gradualmente hasta alcanzar ráfagas de hasta 34 km/h en la tarde. Esto puede generar una sensación térmica más fresca, especialmente en combinación con la alta humedad.

A lo largo del día, se recomienda a los habitantes de Forcarei que se preparen para un tiempo variable, llevando consigo un paraguas o impermeable, especialmente si planean salir durante las horas de mayor probabilidad de lluvia. Las condiciones climáticas pueden ser ideales para actividades en interiores, aunque las horas de sol, que se prevén desde las 07:12 hasta las 21:48, ofrecen oportunidades para disfrutar de la luz natural en los momentos más despejados.

En resumen, el día en Forcarei se caracterizará por un cielo mayormente cubierto, temperaturas frescas y la posibilidad de lluvias ligeras, con un viento moderado que puede hacer que la sensación térmica sea más fría de lo que indican los termómetros.

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Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-05-13T20:52:12.