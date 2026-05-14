El tiempo en A Estrada: previsión meteorológica para hoy, jueves 14 de mayo

Hoy, 14 de mayo de 2026, A Estrada se prepara para un día mayormente cubierto, con una notable presencia de nubes a lo largo de las horas. Desde la madrugada, el cielo se mostrará poco nuboso, pero a medida que avance la mañana, la nubosidad irá en aumento, alcanzando un estado cubierto en las horas centrales del día. La temperatura oscilará entre los 10 y 15 grados , comenzando con un fresco de 10 grados a las 00:00 horas y alcanzando un máximo de 15 grados hacia la tarde.

La humedad relativa será alta, comenzando en un 84% y descendiendo ligeramente a lo largo del día, lo que podría generar una sensación de frescura. A pesar de la abundante nubosidad, las probabilidades de precipitación son bajas, con un 0% de probabilidad en la mayoría de las horas, aunque se espera una ligera posibilidad de lluvia escasa en la tarde, con un pronóstico de 0.1 mm de precipitación.

El viento soplará predominantemente del norte, con velocidades que oscilarán entre 6 y 16 km/h. Las ráfagas más intensas se registrarán en la tarde, alcanzando hasta 32 km/h, lo que podría generar una sensación térmica más fresca. A lo largo del día, el viento será constante, lo que podría hacer que la temperatura se sienta más baja de lo que realmente es.

En cuanto a la visibilidad, se espera que sea buena, aunque la presencia de nubes podría afectar momentáneamente la claridad del cielo. No se prevén tormentas ni fenómenos meteorológicos severos, lo que permitirá disfrutar de un día tranquilo, aunque gris.

A medida que se acerque la noche, la temperatura comenzará a descender nuevamente, alcanzando los 10 grados hacia las 23:00 horas. La humedad aumentará, lo que podría generar una sensación de frescura al caer la noche. El ocaso se producirá a las 21:48, marcando el final de un día que, aunque nublado, ofrecerá momentos agradables para disfrutar al aire libre, siempre que se esté preparado para el viento y la frescura de la tarde.

En resumen, A Estrada vivirá un día mayormente cubierto, con temperaturas frescas y un viento notable, ideal para actividades que no requieran de un cielo despejado.

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Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-05-13T20:52:12.