El tiempo en Cuntis: previsión meteorológica para hoy, jueves 14 de mayo
Esta es la predicción del tiempo para hoy en Cuntis según los datos de la AEMET
Faro de Vigo
Hoy, 14 de mayo de 2026, Cuntis se despertará bajo un cielo mayormente despejado durante las primeras horas de la mañana. Las temperaturas comenzarán en torno a los 11 grados , descendiendo ligeramente a 10 grados a la 1 de la madrugada y alcanzando los 9 grados a las 2 y 3 de la mañana. La humedad relativa será alta, rondando el 81% al inicio del día, lo que puede generar una sensación de frescor.
A medida que avance la mañana, el cielo se irá cubriendo gradualmente con nubes altas, especialmente a partir de las 4 de la madrugada, donde se prevé que la temperatura se mantenga en 8 grados. La nubosidad aumentará, y para las 6 y 7 de la mañana, se espera un cielo muy nuboso, con temperaturas estables en torno a los 8 grados. La humedad seguirá siendo elevada, alcanzando el 86% a las 5 de la mañana.
Durante la tarde, la situación meteorológica cambiará. A partir de las 12 del mediodía, la temperatura comenzará a ascender, alcanzando los 14 grados a la 1 de la tarde y llegando a un máximo de 17 grados hacia las 6 de la tarde. Sin embargo, el cielo permanecerá cubierto, con intervalos de nubes que podrían generar algunas precipitaciones escasas. La probabilidad de lluvia es baja, con un 5% entre las 8 de la tarde y las 2 de la mañana del día siguiente.
El viento soplará desde el norte y noreste, con velocidades que oscilarán entre 3 y 14 km/h a lo largo del día. Las rachas máximas se registrarán en la tarde, alcanzando hasta 30 km/h, lo que podría generar una sensación de frescura a pesar del aumento de temperatura. La dirección del viento será predominantemente del norte, lo que podría influir en la sensación térmica.
A medida que se acerque la noche, las temperaturas comenzarán a descender nuevamente, situándose en torno a los 14 grados a las 8 de la tarde y bajando a 12 grados hacia las 10 de la noche. La humedad relativa aumentará, alcanzando el 87% a las 11 de la noche, lo que podría generar un ambiente más fresco y húmedo.
En resumen, el día en Cuntis se caracterizará por un inicio despejado que dará paso a un cielo cubierto y temperaturas agradables, aunque con una sensación de frescor debido a la humedad y el viento. Se recomienda a los habitantes disfrutar de las horas de sol de la tarde, pero estar preparados para un ambiente más fresco y húmedo al caer la noche.
Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-05-13T20:52:12.
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