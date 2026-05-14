El tiempo en Catoira: previsión meteorológica para hoy, jueves 14 de mayo

El día de hoy, 14 de mayo de 2026, Catoira se presenta con un tiempo variado a lo largo de las horas. Desde la madrugada, el cielo se mantendrá despejado, lo que permitirá disfrutar de un inicio de jornada soleado. A medida que avance la mañana, las temperaturas oscilarán entre los 9 y 12 grados , con una humedad relativa que rondará el 77% al 81%, lo que puede generar una sensación de frescor.

Durante la tarde, se espera un aumento gradual de la temperatura, alcanzando hasta 18 grados en su punto máximo. Sin embargo, el cielo comenzará a cubrirse con nubes altas y posteriormente se tornará muy nuboso, lo que podría afectar la visibilidad y la luminosidad del día. La probabilidad de precipitación se mantiene en cero durante la mayor parte del día, lo que sugiere que no se anticipan lluvias significativas.

El viento soplará desde el noreste, con velocidades que variarán entre 4 y 12 km/h. En las horas más cálidas de la tarde, se prevé que el viento alcance ráfagas de hasta 29 km/h, lo que podría proporcionar un alivio ante el calor moderado. La dirección del viento, predominantemente del noreste, contribuirá a mantener un ambiente fresco y agradable.

A medida que se acerque la noche, las temperaturas comenzarán a descender nuevamente, situándose entre los 12 y 14 grados . La humedad aumentará, alcanzando hasta un 83% hacia el final del día, lo que podría generar una sensación de bochorno. El cielo se mantendrá cubierto, lo que podría dar lugar a un ambiente más oscuro y menos acogedor.

La puesta de sol está programada para las 21:49, marcando el final de un día que, aunque comenzó con cielos despejados, terminará con un manto de nubes que cubrirá el horizonte. A lo largo de la noche, las temperaturas continuarán bajando, y se espera que el viento se calme, lo que podría hacer que la sensación térmica sea más fresca.

En resumen, Catoira experimentará un día mayormente soleado que se transformará en un ambiente nublado por la tarde y noche, con temperaturas agradables y un viento moderado que aportará frescura. No se anticipan lluvias, lo que permitirá disfrutar de actividades al aire libre durante las horas diurnas.

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Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-05-13T20:52:12.