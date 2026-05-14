El tiempo en A Cañiza: previsión meteorológica para hoy, jueves 14 de mayo

Hoy, 14 de mayo de 2026, A Cañiza se presenta con un tiempo mayormente estable y agradable. Durante la madrugada y la mañana, el cielo estará poco nuboso, lo que permitirá disfrutar de un amanecer despejado. Las temperaturas oscilarán entre los 6 y 10 grados , con una ligera brisa del noreste que alcanzará velocidades de hasta 10 km/h. La humedad relativa se mantendrá alta, rondando el 79%, lo que puede hacer que la sensación térmica sea un poco más fresca.

A medida que avance el día, se espera que las temperaturas aumenten gradualmente, alcanzando un máximo de 14 grados por la tarde. El cielo seguirá mostrando intervalos de nubes, pero en general, se mantendrá mayormente despejado. La probabilidad de precipitación es nula, lo que significa que no se anticipan lluvias, permitiendo que los habitantes de A Cañiza disfruten de actividades al aire libre sin preocupaciones.

En la tarde, el viento se intensificará ligeramente, con ráfagas que podrían llegar a los 33 km/h, lo que podría hacer que la sensación térmica sea un poco más fresca. Sin embargo, la dirección del viento, que será predominantemente del norte, no debería causar incomodidades significativas. La humedad relativa disminuirá a lo largo del día, alcanzando niveles de alrededor del 62% por la tarde, lo que contribuirá a una sensación más fresca y agradable.

Al caer la noche, el cielo se mantendrá cubierto, pero sin riesgo de lluvias. Las temperaturas comenzarán a descender nuevamente, situándose entre los 10 y 12 grados . La brisa del norte continuará, aunque con menor intensidad, lo que hará que la noche sea tranquila y propicia para disfrutar de actividades al aire libre o simplemente relajarse en casa.

En resumen, el día en A Cañiza se presenta como una jornada mayormente soleada y fresca, ideal para disfrutar de la naturaleza y realizar actividades al aire libre. Con temperaturas agradables y sin riesgo de lluvia, los habitantes podrán aprovechar al máximo este día primaveral.

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Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-05-13T20:52:12.