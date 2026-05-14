El tiempo en Cangas: previsión meteorológica para hoy, jueves 14 de mayo
Esta es la predicción del tiempo para hoy en Cangas según los datos de la AEMET
Faro de Vigo
Hoy, 14 de mayo de 2026, Cangas se despertará bajo un cielo mayormente despejado, con algunas nubes que podrían aparecer a lo largo del día. Las primeras horas de la mañana se caracterizarán por un ambiente fresco, con temperaturas que rondarán los 13 grados . A medida que avance la jornada, se espera que la temperatura alcance un máximo de 18 grados, proporcionando un tiempo agradable para disfrutar al aire libre.
La humedad relativa se mantendrá en niveles moderados, comenzando en un 74% por la mañana y descendiendo gradualmente hasta un 65% por la tarde. Esto sugiere que, aunque el día será mayormente seco, la sensación de frescura persistirá, especialmente en las horas más tempranas. No se prevén precipitaciones, lo que significa que los planes al aire libre no se verán afectados por la lluvia.
El viento será un factor notable hoy, soplando del norte con velocidades que oscilarán entre 19 y 38 km/h en las primeras horas, disminuyendo ligeramente a lo largo del día. Las ráfagas de viento podrían alcanzar hasta 41 km/h en momentos puntuales, especialmente durante la tarde. Esto podría hacer que la sensación térmica sea un poco más fresca de lo que indican los termómetros, así que se recomienda llevar una chaqueta ligera si se planea estar fuera.
A medida que el sol se eleva en el horizonte a las 07:14, los habitantes de Cangas podrán disfrutar de un día luminoso, con el ocaso previsto para las 21:48, lo que permitirá largas horas de luz natural. Las condiciones meteorológicas son ideales para actividades al aire libre, como paseos por la costa o excursiones en la naturaleza, donde se podrá apreciar la belleza del entorno sin la preocupación de la lluvia.
En resumen, el tiempo de hoy en Cangas será mayormente despejado, con temperaturas agradables y un viento moderado que aportará frescura. Sin duda, es un día perfecto para disfrutar de la primavera en todo su esplendor, aprovechando cada momento bajo el sol.
Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-05-13T20:52:12.
- No cojas pájaros del suelo: la Sociedad Española de Ornitología recuerda lo que debes hacer si encuentras una cría fuera de su nido
- Dos jóvenes de Cangas denuncian por estafa al propietario del piso que habían alquilado en la villa
- El puzle para crear una nueva gran zona residencial protegida en Vigo encaja otra de sus piezas: la Xunta somete a evaluación ambiental un segundo PIA en Lavadores
- Los chiringuitos baten otro récord en Nigrán: más de 16.000 euros al mes en Panxón y Praia América
- El metal vuelve a salir a la calle en Vigo: estas son las zonas afectadas por la manifestación de este miércoles
- La Audiencia mantiene la paternidad de un vigués aunque el ADN dice que no es su hijo
- Denuncia al exnovio de su hija por la okupación de su casa y su bajo comercial para abrir un negocio en Moaña
- Muere el patrón de una embarcación de recreo en Chapela al caer al mar, mientras su lancha seguía navegando sin rumbo