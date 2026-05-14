El tiempo en Cambados: previsión meteorológica para hoy, jueves 14 de mayo

El día de hoy, 14 de mayo de 2026, Cambados se presenta con un tiempo mayormente despejado durante las primeras horas de la jornada. Desde la medianoche hasta las 3 de la mañana, el cielo estará completamente despejado, lo que permitirá disfrutar de un inicio de día fresco, con temperaturas que oscilarán entre los 11 y 13 grados . La humedad relativa se mantendrá alta, alcanzando hasta un 79% en las primeras horas, lo que podría generar una sensación de frescor.

A medida que avance la mañana, se espera que las temperaturas comiencen a aumentar ligeramente, alcanzando los 14 grados hacia las 11 de la mañana. Sin embargo, la nubosidad comenzará a aumentar a partir de la tarde, con la llegada de nubes altas que cubrirán el cielo. A partir de las 6 de la tarde, el cielo se tornará muy nuboso, y las temperaturas se estabilizarán en torno a los 17 grados, lo que proporcionará un ambiente templado.

En cuanto a la precipitación, no se prevén lluvias significativas durante el día. Los datos indican que la probabilidad de precipitación es nula hasta las 2 de la tarde, y aunque hay un ligero aumento en la probabilidad de lluvia hacia la tarde, se espera que cualquier precipitación sea mínima. Esto significa que los residentes y visitantes de Cambados podrán disfrutar de actividades al aire libre sin preocuparse por el mal tiempo.

El viento será otro factor a tener en cuenta. Durante la mañana, se registrarán vientos del noreste con velocidades de hasta 12 km/h, que irán disminuyendo a lo largo del día. Hacia la tarde, la velocidad del viento se mantendrá en torno a los 10 km/h, lo que podría hacer que la sensación térmica sea un poco más fresca, especialmente en las horas de mayor nubosidad.

La puesta de sol está programada para las 21:49, lo que permitirá disfrutar de un atardecer que, aunque nublado, podría ofrecer vistas interesantes. La temperatura al caer la noche descenderá a unos 13 grados, y la humedad comenzará a aumentar nuevamente, alcanzando un 73% hacia la medianoche.

En resumen, Cambados experimentará un día mayormente despejado en la mañana, con un aumento de la nubosidad por la tarde y temperaturas agradables, ideal para disfrutar de actividades al aire libre antes de que el cielo se cubra.

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Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-05-13T20:52:12.