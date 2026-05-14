El tiempo en Caldas de Reis: previsión meteorológica para hoy, jueves 14 de mayo

Hoy, 14 de mayo de 2026, Caldas de Reis se presenta con un tiempo mayormente despejado durante las primeras horas del día, con temperaturas que oscilan entre los 12°C y 10°C. A medida que avanza la mañana, se espera que la temperatura baje ligeramente, alcanzando los 9°C en las horas más frescas. La humedad relativa se mantendrá alta, rondando el 81%, lo que puede generar una sensación de frescor en el ambiente.

A partir de la tarde, el cielo comenzará a cubrirse con nubes altas, lo que podría dar lugar a un ambiente más gris. Las temperaturas irán en aumento, alcanzando un máximo de 18°C hacia el final de la tarde. Sin embargo, la probabilidad de precipitación se mantiene baja durante todo el día, con un leve 0.1 mm de lluvia esperado en la tarde, lo que indica que, en general, no se anticipan lluvias significativas.

El viento soplará desde el noreste, con velocidades que variarán entre 13 y 24 km/h en las primeras horas, disminuyendo gradualmente a lo largo del día. Esta brisa puede ser refrescante, especialmente en las horas más cálidas. A medida que se acerque la noche, el viento se calmará, con velocidades que rondarán los 3 km/h, lo que permitirá que las temperaturas desciendan nuevamente, alcanzando los 12°C hacia la medianoche.

La probabilidad de tormentas es nula, lo que sugiere que los residentes de Caldas de Reis podrán disfrutar de un día tranquilo y sin interrupciones climáticas. Sin embargo, es recomendable que aquellos que planeen actividades al aire libre se preparen para un cambio en el tiempo hacia la tarde, cuando las nubes comenzarán a cubrir el cielo.

En resumen, el día en Caldas de Reis se caracterizará por un inicio despejado, seguido de un aumento en la nubosidad y temperaturas agradables. La combinación de viento moderado y alta humedad puede hacer que la sensación térmica sea un poco más fresca, especialmente en las horas de la mañana. A medida que se acerque la noche, el tiempo se mantendrá estable, permitiendo disfrutar de una velada tranquila bajo un cielo mayormente cubierto.

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Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-05-13T20:52:12.