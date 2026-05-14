El tiempo en Bueu: previsión meteorológica para hoy, jueves 14 de mayo

El día de hoy, 14 de mayo de 2026, Bueu se despertará bajo un cielo mayormente despejado, con algunas nubes altas que podrían aparecer a lo largo de la jornada. Durante las primeras horas, las condiciones serán ideales para disfrutar de actividades al aire libre, ya que se prevé que el cielo permanezca despejado hasta la madrugada. A medida que avance el día, la nubosidad aumentará ligeramente, pero no se esperan precipitaciones, lo que permitirá que los residentes y visitantes disfruten de un día sin lluvias.

Las temperaturas oscilarán entre los 10 y 18 grados , comenzando con un fresco 13 grados a primera hora de la mañana y alcanzando su punto máximo en la tarde. A medida que el sol se eleva, se espera que la temperatura suba gradualmente, proporcionando un ambiente cálido y agradable para disfrutar de la costa y las actividades al aire libre. Sin embargo, es recomendable llevar una chaqueta ligera para las horas más frescas de la mañana y la noche.

La humedad relativa se mantendrá en niveles moderados, comenzando en un 75% y disminuyendo a lo largo del día, lo que contribuirá a una sensación de confort. A medida que la tarde avance, la humedad se situará en torno al 50%, lo que hará que el tiempo se sienta más seco y agradable.

El viento soplará desde el norte-noreste, con velocidades que oscilarán entre los 13 y 36 km/h. Las ráfagas más fuertes se sentirán durante la tarde, lo que podría ser un factor a considerar para quienes planeen actividades en la playa o deportes al aire libre. A pesar de la intensidad del viento, no se prevén condiciones adversas que puedan afectar la seguridad de los ciudadanos.

En cuanto a la probabilidad de tormentas, se espera que el día transcurra sin incidentes meteorológicos significativos, con un 0% de probabilidad de tormenta y precipitaciones. Esto significa que los planes al aire libre no deberían verse interrumpidos por el tiempo.

El orto se producirá a las 07:14 y el ocaso a las 21:48, lo que proporcionará una larga jornada de luz solar para disfrutar de las bellezas naturales de Bueu. En resumen, el tiempo de hoy promete ser favorable, ideal para disfrutar de la primavera en esta hermosa localidad gallega.

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Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-05-13T20:52:12.