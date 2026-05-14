El tiempo en Barro: previsión meteorológica para hoy, jueves 14 de mayo

El día de hoy, 14 de mayo de 2026, se presenta con un tiempo mayormente despejado en Barro durante las primeras horas de la mañana. A medida que avanza el día, se espera un aumento en la nubosidad, con intervalos de nubes altas y cubiertas que dominarán el cielo. Las temperaturas oscilarán entre los 9°C por la mañana y alcanzarán un máximo de 17°C en las horas más cálidas de la tarde. La sensación térmica será agradable, aunque se recomienda llevar una chaqueta ligera, especialmente en las primeras horas del día.

La humedad relativa se mantendrá en niveles moderados, comenzando en un 78% por la mañana y disminuyendo gradualmente hasta un 56% en la tarde. Esto podría generar una sensación de frescura, especialmente en las horas previas al mediodía. A lo largo del día, la humedad aumentará nuevamente hacia la noche, alcanzando un 79% al final del día.

En cuanto a las precipitaciones, se prevé que Barro no experimente lluvias significativas. Sin embargo, hay una probabilidad del 65% de que se registren lluvias escasas entre las 08:00 y las 14:00 horas, aunque la cantidad esperada es mínima, con un total de 0.1 mm. Por lo tanto, es poco probable que se necesiten paraguas, pero es recomendable estar atentos a posibles cambios en el tiempo.

El viento soplará predominantemente del norte-noreste, con velocidades que oscilarán entre 1 y 19 km/h a lo largo del día. Las ráfagas más fuertes se registrarán en la tarde, alcanzando hasta 38 km/h, lo que podría generar una sensación de frescura adicional. Es importante tener en cuenta que el viento puede ser más intenso en áreas abiertas, por lo que se aconseja precaución si se planea realizar actividades al aire libre.

A medida que se acerque la noche, el cielo se mantendrá cubierto, y las temperaturas comenzarán a descender nuevamente, alcanzando los 12°C hacia la medianoche. La puesta de sol se producirá a las 21:48, marcando el final de un día que, aunque comenzará con cielos despejados, se tornará más nublado a medida que avance la jornada. En resumen, se espera un día variado en Barro, ideal para disfrutar de actividades al aire libre, siempre que se esté preparado para un cambio en las condiciones meteorológicas.

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Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-05-13T20:52:12.