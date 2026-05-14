El tiempo en Baiona: previsión meteorológica para hoy, jueves 14 de mayo

Hoy, 14 de mayo de 2026, Baiona se prepara para un día mayormente despejado, con algunas variaciones en el estado del cielo a lo largo de las horas. Desde la madrugada hasta la mañana, el cielo se mantendrá despejado, lo que permitirá disfrutar de un amanecer claro a las 07:15. A medida que avance el día, se espera que el cielo se torne poco nuboso, especialmente durante las horas de la tarde, con temperaturas que oscilarán entre los 11 y 17 grados .

La temperatura comenzará en torno a los 13 grados a primera hora, descendiendo ligeramente a 11 grados en las primeras horas del día, antes de alcanzar un máximo de 17 grados hacia la tarde. Este aumento en la temperatura será acompañado por una ligera disminución en la humedad relativa, que comenzará en un 75% y bajará a un 58% en las horas más cálidas. Esto sugiere un ambiente relativamente seco y cómodo para actividades al aire libre.

En cuanto al viento, se prevé que sople del norte y noreste, con velocidades que variarán entre 5 y 20 km/h. Las ráfagas más fuertes se registrarán en las horas de la tarde, alcanzando hasta 39 km/h, lo que podría generar una sensación de frescura, especialmente en las zonas costeras. Es recomendable que quienes planeen actividades al aire libre tomen precauciones ante estas ráfagas.

No se esperan precipitaciones a lo largo del día, con un 0% de probabilidad de lluvia, lo que hace de hoy un día ideal para disfrutar de la naturaleza o realizar actividades al aire libre. La visibilidad será buena, y no hay indicios de tormentas, lo que contribuye a un ambiente seguro y agradable.

A medida que se acerque la noche, el cielo volverá a despejarse, y las temperaturas comenzarán a descender nuevamente, alcanzando los 14 grados hacia la medianoche. El ocaso se producirá a las 21:48, marcando el final de un día que promete ser soleado y cálido, ideal para disfrutar de una cena al aire libre o un paseo por la costa.

En resumen, Baiona disfrutará de un día mayormente soleado y cálido, con temperaturas agradables y un viento moderado. Es una excelente oportunidad para salir y disfrutar de lo que la naturaleza tiene para ofrecer.

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Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-05-13T20:52:12.