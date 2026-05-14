El tiempo en As Neves: previsión meteorológica para hoy, jueves 14 de mayo

El día de hoy, 14 de mayo de 2026, As Neves se verá afectada por un tiempo variable a lo largo de las horas. Desde la madrugada, el cielo se presentará muy nuboso, con una temperatura inicial de 12 grados . A medida que avance la mañana, se espera que el cielo se despeje, alcanzando temperaturas de hasta 17 grados hacia el mediodía. La humedad relativa será alta, comenzando en un 83% y disminuyendo gradualmente a lo largo del día.

Durante la tarde, el cielo volverá a cubrirse, con un aumento en la nubosidad que podría generar un ambiente más fresco. Las temperaturas oscilarán entre los 17 y 18 grados, mientras que la humedad se mantendrá en niveles moderados, alrededor del 54% al 60%. A pesar de la nubosidad, no se prevén precipitaciones, ya que la probabilidad de lluvia se mantiene en cero durante todo el día.

El viento será un factor notable, con ráfagas que alcanzarán hasta 38 km/h en las horas más activas de la tarde. La dirección del viento será principalmente del norte, lo que podría contribuir a una sensación térmica más fresca, especialmente en las horas de mayor actividad. En la mañana, el viento soplará a una velocidad más moderada, pero se intensificará a medida que avance el día, alcanzando su máxima velocidad entre las 16:00 y las 18:00 horas.

A medida que se acerque la noche, la temperatura comenzará a descender, alcanzando los 15 grados hacia las 21:00 horas. El cielo se mantendrá cubierto, lo que podría dar lugar a una atmósfera más fresca y húmeda. La humedad relativa aumentará nuevamente, alcanzando un 76% hacia el final del día.

Los amantes de las actividades al aire libre deben tener en cuenta que, aunque no se esperan lluvias, la combinación de viento y nubosidad puede hacer que la sensación térmica sea más fría de lo que indican los termómetros. Se recomienda vestirse en capas y estar preparados para un cambio en las condiciones climáticas a medida que el día avanza.

En resumen, As Neves experimentará un día de clima variable, con temperaturas que fluctuarán entre los 12 y 18 grados, cielos que irán de muy nubosos a despejados y un viento notable que podría influir en la sensación térmica. No se prevén precipitaciones, lo que permitirá disfrutar de actividades al aire libre, aunque con precauciones ante el viento fresco.

Noticias relacionadas

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-05-13T20:52:12.