El tiempo en Vilanova de Arousa: previsión meteorológica para hoy, miércoles 13 de mayo

Hoy, 13 de mayo de 2026, Vilanova de Arousa experimentará un día marcado por la variabilidad en el estado del cielo y temperaturas agradables. Desde las primeras horas de la mañana, se prevén intervalos nubosos con lluvia escasa, especialmente durante las primeras horas del día, donde se registrarán ligeras precipitaciones de hasta 0.1 mm. A medida que avance la jornada, la nubosidad dará paso a un cielo mayormente despejado, lo que permitirá disfrutar de momentos soleados.

Las temperaturas oscilarán entre los 11 y 20 grados a lo largo del día. Las primeras horas de la mañana comenzarán frescas, con temperaturas alrededor de 14 grados, descendiendo a 12 grados en las horas más frías. Sin embargo, a medida que el sol se eleve, se espera un aumento gradual de la temperatura, alcanzando un máximo de 20 grados en la tarde. Este ascenso térmico será acompañado de una ligera disminución en la humedad relativa, que comenzará en un 90% y bajará a niveles más cómodos, alrededor del 53% hacia la tarde.

El viento también jugará un papel importante en la jornada. Desde la mañana, se registrarán vientos del norte y noreste, con velocidades que oscilarán entre 7 y 12 km/h. A medida que el día avanza, se espera que la intensidad del viento aumente, alcanzando ráfagas de hasta 40 km/h en la tarde, lo que podría generar una sensación de frescura, especialmente en las zonas costeras.

La probabilidad de precipitación es baja a lo largo del día, con un 0% de probabilidad en los periodos más activos. Esto sugiere que, aunque se inicie con algunas nubes y posibles lloviznas, la tendencia será hacia un tiempo más seco y soleado. La visibilidad será buena, lo que permitirá disfrutar de las vistas panorámicas que ofrece la costa gallega.

En resumen, Vilanova de Arousa vivirá un día de contrastes, comenzando con nubes y ligeras lluvias, pero evolucionando hacia un tiempo más despejado y cálido. Los residentes y visitantes podrán aprovechar las horas de sol, especialmente en la tarde, para disfrutar de actividades al aire libre, mientras que el viento fresco proporcionará un alivio agradable ante el calor.

El tiempo en otros municipios

El día de hoy, 13 de mayo de 2026, Cambados se presentará con un tiempo mayormente nublado, especialmente durante las primeras horas de la mañana. Desde la medianoche hasta las 8 de la mañana, se espera la presencia de nubes altas, lo que podría dar un aspecto grisáceo al cielo, aunque sin riesgo de precipitaciones. A medida que avance la mañana, las nubes altas continuarán dominando el panorama, pero se irán alternando con periodos de cielo poco nuboso, especialmente entre las 3 y las 7 de la mañana.

El día de hoy, 13 de mayo de 2026, Ribadumia se verá afectada por un tiempo variable a lo largo de las horas. Desde las primeras horas de la mañana, se presentarán intervalos nubosos con lluvia escasa, especialmente en los periodos de la madrugada, donde se registrarán ligeras precipitaciones de hasta 0.1 mm. A medida que avance la mañana, la nubosidad irá disminuyendo, dando paso a un cielo poco nuboso que se mantendrá hasta la tarde.

El día de hoy, 13 de mayo de 2026, se presenta en Vilagarcía de Arousa con un tiempo mayormente nublado, aunque se espera que haya momentos de sol a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, las nubes altas dominarán el cielo, proporcionando un ambiente fresco y algo sombrío. Las temperaturas oscilarán entre los 11 y 14 grados durante la mañana, con una ligera tendencia a aumentar conforme avance el día.

Esta es la previsión meteorológica en otras localidades

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Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-05-12T20:57:13.