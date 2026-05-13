El tiempo en Vilagarcía de Arousa: previsión meteorológica para hoy, miércoles 13 de mayo

El día de hoy, 13 de mayo de 2026, se presenta en Vilagarcía de Arousa con un tiempo mayormente nublado, aunque se espera que haya momentos de sol a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, las nubes altas dominarán el cielo, proporcionando un ambiente fresco y algo sombrío. Las temperaturas oscilarán entre los 11 y 14 grados durante la mañana, con una ligera tendencia a aumentar conforme avance el día.

A medida que el sol se eleva, se prevé que las temperaturas alcancen su punto máximo alrededor de las 16:00 horas, donde se espera un máximo de 20 grados. Sin embargo, la sensación térmica podría ser algo más baja debido a la humedad relativa, que se mantendrá en torno al 51% a 15:00 horas, lo que podría hacer que el aire se sienta más fresco de lo que realmente es.

El viento soplará desde el norte y noreste, con velocidades que variarán entre 4 y 19 km/h. Las ráfagas más intensas se registrarán en las horas de la tarde, alcanzando hasta 37 km/h, lo que podría generar una sensación de frescor adicional, especialmente en las zonas costeras. Es recomendable que quienes planeen actividades al aire libre se vistan en capas para adaptarse a los cambios de temperatura y al viento.

En cuanto a la probabilidad de precipitación, se prevé que sea nula a lo largo del día, lo que significa que no se esperan lluvias. Esto permitirá disfrutar de un día mayormente seco, ideal para paseos y actividades al aire libre. Sin embargo, es importante estar atentos a posibles cambios en el tiempo, ya que las condiciones pueden variar rápidamente.

Durante la tarde, el cielo se mantendrá cubierto, pero se espera que haya claros intermitentes que permitirán disfrutar de algunos momentos soleados. La visibilidad será buena, aunque el ambiente puede sentirse algo húmedo debido a la alta humedad en el aire.

Al caer la noche, las temperaturas comenzarán a descender nuevamente, alcanzando mínimos de 14 grados hacia la medianoche. El cielo seguirá nublado, pero se espera que las condiciones se mantengan estables, sin indicios de lluvia. La puesta de sol se producirá a las 21:48, ofreciendo un espectáculo visual que, aunque no será completamente despejado, tendrá su encanto con las nubes altas en el horizonte.

El tiempo en otros municipios

El día de hoy, 13 de mayo de 2026, Catoira se despertará bajo un cielo mayormente despejado, con algunas nubes altas que podrían aparecer en las primeras horas de la mañana. A medida que avance el día, se espera que el cielo permanezca poco nuboso, lo que permitirá disfrutar de un ambiente soleado y agradable. Las temperaturas oscilarán entre los 10 y 21 grados , alcanzando su punto máximo alrededor de las 15:00 horas, cuando se prevé que el termómetro marque 21 grados. Este aumento de temperatura será bien recibido, ya que la sensación de calor será más intensa en las horas centrales del día.

El día de hoy, 13 de mayo de 2026, Ribadumia se verá afectada por un tiempo variable a lo largo de las horas. Desde las primeras horas de la mañana, se presentarán intervalos nubosos con lluvia escasa, especialmente en los periodos de la madrugada, donde se registrarán ligeras precipitaciones de hasta 0.1 mm. A medida que avance la mañana, la nubosidad irá disminuyendo, dando paso a un cielo poco nuboso que se mantendrá hasta la tarde.

Hoy, 13 de mayo de 2026, Vilanova de Arousa experimentará un día marcado por la variabilidad en el estado del cielo y temperaturas agradables. Desde las primeras horas de la mañana, se prevén intervalos nubosos con lluvia escasa, especialmente durante las primeras horas del día, donde se registrarán ligeras precipitaciones de hasta 0.1 mm. A medida que avance la jornada, la nubosidad dará paso a un cielo mayormente despejado, lo que permitirá disfrutar de momentos soleados.

Esta es la previsión meteorológica en otras localidades

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Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-05-12T20:57:13.