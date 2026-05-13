El tiempo en Vilaboa: previsión meteorológica para hoy, miércoles 13 de mayo

Hoy, 13 de mayo de 2026, Vilaboa se despertará bajo un cielo predominantemente poco nuboso durante las primeras horas de la mañana. A medida que avance el día, se espera que la nubosidad aumente, con períodos de nubes altas y momentos de cielo muy nuboso, especialmente en la tarde. La temperatura oscilará entre los 10 y 20 grados , alcanzando su punto máximo alrededor de las 16:00 horas, cuando se prevé que el termómetro marque 20 grados.

La humedad relativa será alta, comenzando en un 99% por la mañana y disminuyendo gradualmente a lo largo del día, alcanzando un 56% hacia la tarde. Esto puede generar una sensación de bochorno, especialmente en las horas más cálidas.

En cuanto al viento, se registrarán ráfagas moderadas provenientes del noreste, con velocidades que oscilarán entre 2 y 10 km/h en las primeras horas, aumentando a medida que el día avanza. En la tarde, se anticipa que el viento sople con mayor intensidad, alcanzando hasta 27 km/h, lo que podría generar una sensación de frescor en el ambiente.

La probabilidad de precipitación es baja, con un 0% de posibilidades durante la mayor parte del día. Sin embargo, se prevé un ligero aumento en la probabilidad de lluvia en la tarde, con un 30% entre las 08:00 y las 14:00 horas, y un 5% entre las 14:00 y las 20:00 horas. A pesar de esto, no se esperan tormentas significativas, lo que sugiere que la jornada será mayormente seca.

Los amantes de las actividades al aire libre podrán disfrutar de un día agradable, aunque es recomendable llevar una chaqueta ligera para las horas de la tarde, cuando las temperaturas comiencen a descender. La puesta de sol se producirá a las 21:47, ofreciendo un espectáculo visual que culminará un día que, aunque nublado, promete ser cálido y con condiciones mayormente estables.

En resumen, Vilaboa experimentará un día variado en términos de nubosidad y temperatura, con un ambiente fresco y ventoso, ideal para disfrutar de actividades al aire libre, siempre y cuando se esté preparado para un ligero cambio en las condiciones meteorológicas hacia la tarde.

El tiempo en otros municipios

El día de hoy, 13 de mayo de 2026, Moaña se despertará con un ambiente mayormente despejado, aunque a medida que avance la jornada, se espera un aumento en la nubosidad. Durante las primeras horas, el cielo se presentará poco nuboso, con temperaturas que rondarán los 14 grados . A medida que el día progrese, las temperaturas irán descendiendo ligeramente, alcanzando un mínimo de 11 grados en las primeras horas de la mañana.

El día de hoy, 13 de mayo de 2026, Redondela se presenta con un panorama meteorológico variado, donde las nubes dominarán el cielo a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo estará nuboso, con una temperatura inicial de 14 grados . A medida que avance el día, la temperatura descenderá ligeramente, alcanzando los 12 grados en las horas más frescas de la mañana.

Hoy, 13 de mayo de 2026, Soutomaior se despertará bajo un cielo que alternará entre la bruma y las nubes altas durante las primeras horas de la mañana. A medida que avance el día, se espera que el cielo se mantenga mayormente poco nuboso, con algunas nubes altas que podrían aparecer en el horizonte. La temperatura al amanecer rondará los 13 grados , descendiendo ligeramente a 12 grados en las horas siguientes, antes de alcanzar un máximo de 20 grados por la tarde.

Esta es la previsión meteorológica en otras localidades

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Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-05-12T20:57:13.