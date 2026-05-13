El tiempo en Vila de Cruces: previsión meteorológica para hoy, miércoles 13 de mayo

Hoy, 13 de mayo de 2026, Vila de Cruces se prepara para un día mayormente cubierto, con un cielo que alternará entre condiciones de nubosidad variable. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se presentará cubierto, con temperaturas que rondarán los 11 grados . A medida que avance la jornada, se espera que la temperatura descienda ligeramente, alcanzando un mínimo de 8 grados en las horas más frescas.

La humedad relativa será alta durante todo el día, comenzando en un 93% por la mañana y descendiendo gradualmente hasta un 90% por la noche. Esta alta humedad, combinada con las temperaturas frescas, puede generar una sensación de frío, especialmente en las primeras horas del día. Los vientos, que soplarán predominantemente del este, tendrán una velocidad que oscilará entre 7 y 12 km/h, con ráfagas que podrían alcanzar hasta 32 km/h en las horas de mayor actividad, especialmente por la tarde.

A lo largo del día, la nubosidad variará, con momentos de cielo muy nuboso y poco nuboso. En la mañana, se prevé que el cielo esté cubierto, pero hacia el mediodía y la tarde, se espera que se presenten períodos de poco nuboso, lo que podría permitir que algunos rayos de sol se filtren, aunque la tendencia general será hacia un cielo mayormente nublado. Las temperaturas alcanzarán su punto máximo alrededor de las 16:00 horas, con un valor estimado de 17 grados .

En cuanto a las precipitaciones, no se anticipa lluvia en Vila de Cruces hoy. La probabilidad de precipitación es nula, lo que significa que los residentes pueden disfrutar de un día seco, ideal para actividades al aire libre, siempre y cuando se vistan adecuadamente para las temperaturas frescas y el viento.

La puesta de sol se producirá a las 21:46, marcando el final de un día que, aunque nublado, ofrecerá momentos agradables para disfrutar del entorno natural de Vila de Cruces. A medida que caiga la noche, las temperaturas volverán a descender, y se espera que el cielo permanezca mayormente cubierto, manteniendo la atmósfera fresca y húmeda. En resumen, hoy será un día tranquilo y fresco en Vila de Cruces, con cielos cubiertos y temperaturas que invitan a disfrutar de la naturaleza con precaución ante el frío.

El tiempo en otros municipios

El día de hoy, 13 de mayo de 2026, A Estrada se despertará bajo un manto de niebla que persistirá durante las primeras horas de la mañana. Desde la medianoche hasta las 6 de la mañana, la visibilidad se verá reducida debido a la niebla densa, lo que podría afectar la circulación en las carreteras. Se recomienda a los conductores que extremen las precauciones y mantengan una velocidad adecuada para garantizar su seguridad.

El día de hoy, 13 de mayo de 2026, Lalín se verá afectado por un tiempo mayormente cubierto, con una predominancia de nubes a lo largo de las horas. Desde la madrugada, el cielo estará cubierto, con una ligera mejora en la visibilidad hacia la tarde, aunque las nubes altas continuarán presentes. Las temperaturas oscilarán entre los 6 y 17 grados , siendo más frescas en las primeras horas del día y alcanzando su punto máximo en la tarde.

El día de hoy, 13 de mayo de 2026, Silleda se verá afectada por un tiempo mayormente cubierto, con una predominancia de nubes altas y un ambiente muy nuboso a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo estará cubierto, con temperaturas que oscilarán entre los 8 y 11 grados . A medida que avance el día, se espera que la temperatura alcance un máximo de 18 grados en las horas centrales, proporcionando un respiro en comparación con las frescas mañanas.

Esta es la previsión meteorológica en otras localidades

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Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-05-12T20:57:13.