El tiempo en Vigo: previsión meteorológica para hoy, miércoles 13 de mayo

El día de hoy, 13 de mayo de 2026, en Vigo se espera un tiempo mayormente estable, con temperaturas que oscilarán entre los 12 y 20 grados a lo largo de la jornada. Durante las primeras horas de la mañana, el cielo se presentará poco nuboso, lo que permitirá disfrutar de un inicio de día agradable y luminoso. A medida que avance la mañana, la temperatura comenzará a ascender, alcanzando los 14 grados a las 10:00 horas.

A partir de la tarde, se prevé un aumento en la nubosidad, con intervalos de nubes altas y momentos de cielo nuboso. Las temperaturas alcanzarán su punto máximo alrededor de las 18:00 horas, cuando se espera que el termómetro marque 20 grados. Sin embargo, la sensación térmica podría ser algo más fresca debido a la humedad relativa, que se mantendrá en torno al 60% durante las horas más cálidas del día.

En cuanto a la precipitación, no se anticipan lluvias significativas, ya que la probabilidad de precipitación se mantiene en un 0% durante la mayor parte del día. Esto sugiere que los residentes de Vigo podrán disfrutar de actividades al aire libre sin preocuparse por el mal tiempo. Sin embargo, se prevé un leve aumento en la probabilidad de tormentas hacia la tarde, con un 5% entre las 14:00 y las 20:00 horas, aunque las condiciones generales seguirán siendo favorables.

El viento soplará desde el sur y el sureste, con velocidades que oscilarán entre los 3 y 16 km/h. A lo largo del día, se espera que el viento alcance su máxima intensidad en las horas de la tarde, con ráfagas que podrían llegar a los 32 km/h. Esto podría generar una sensación de frescura, especialmente en las zonas costeras.

La salida del sol está programada para las 07:15 horas, mientras que el ocaso se producirá a las 21:47 horas, lo que permitirá disfrutar de largas horas de luz diurna. La combinación de temperaturas agradables, cielos parcialmente nublados y la ausencia de precipitaciones hace de este un día ideal para paseos y actividades al aire libre en Vigo. Los ciudadanos pueden aprovechar la jornada para disfrutar de la naturaleza y de los espacios públicos, ya que el tiempo se presenta propicio para ello.

El tiempo en otros municipios

Hoy, 13 de mayo de 2026, Cangas experimentará un día con un tiempo variable, marcado por intervalos nubosos y algunas lluvias escasas en las primeras horas de la mañana. Desde la medianoche hasta las 8:00, se prevén cielos cubiertos con lluvias ligeras, acumulando aproximadamente 0.1 mm de precipitación. A medida que avance la mañana, la situación mejorará, y se espera que las nubes den paso a un cielo poco nuboso, lo que permitirá disfrutar de momentos soleados.

El día de hoy, 13 de mayo de 2026, Moaña se despertará con un ambiente mayormente despejado, aunque a medida que avance la jornada, se espera un aumento en la nubosidad. Durante las primeras horas, el cielo se presentará poco nuboso, con temperaturas que rondarán los 14 grados . A medida que el día progrese, las temperaturas irán descendiendo ligeramente, alcanzando un mínimo de 11 grados en las primeras horas de la mañana.

El día de hoy, 13 de mayo de 2026, Mos experimentará un tiempo variado a lo largo de las diferentes horas. Desde la madrugada hasta la mañana, el cielo se presentará poco nuboso, lo que permitirá disfrutar de un inicio de jornada con buena visibilidad. Las temperaturas oscilarán entre los 11 y 13 grados , con una humedad relativa alta que alcanzará el 97% en las primeras horas, lo que podría generar una sensación de frescor.

Esta es la previsión meteorológica en otras localidades

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Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-05-12T20:57:13.