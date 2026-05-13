El tiempo en Valga: previsión meteorológica para hoy, miércoles 13 de mayo

El día de hoy, 13 de mayo de 2026, Valga se verá afectada por un tiempo mayormente nublado, con predominancia de nubes altas durante la mañana y la tarde. A lo largo de la jornada, se espera que el cielo se mantenga en su mayoría cubierto, aunque habrá momentos de poco nuboso, especialmente en las horas centrales del día. Las temperaturas oscilarán entre los 9 y los 21 grados , alcanzando su punto máximo alrededor de las 16:00 horas, cuando se prevé que el termómetro marque 21 grados.

La humedad relativa será alta, comenzando en un 90% por la mañana y descendiendo gradualmente hasta un 49% por la tarde. Esto puede generar una sensación de bochorno, especialmente en las horas más cálidas del día. A medida que avance la tarde, la humedad se estabilizará en torno al 61% hacia las 19:00 horas, lo que podría hacer que la temperatura se sienta más cálida de lo que realmente es.

En cuanto al viento, se registrarán rachas que oscilarán entre los 4 y los 39 km/h, predominando de dirección norte-noreste. Las ráfagas más intensas se esperan entre las 17:00 y las 19:00 horas, alcanzando hasta 39 km/h, lo que podría generar un ambiente fresco y algo incómodo para actividades al aire libre. Durante la mañana, el viento será más suave, con velocidades de entre 4 y 6 km/h, aumentando gradualmente a medida que el día avanza.

No se prevén precipitaciones significativas a lo largo del día, ya que la probabilidad de lluvia se mantiene en un 0% en todos los periodos. Esto permitirá que los residentes de Valga disfruten de un día sin interrupciones por mal tiempo, aunque la presencia de nubes altas puede limitar la visibilidad del sol en ciertos momentos.

Los amaneceres en Valga serán especialmente hermosos, con el orto solar a las 07:13, mientras que el ocaso se producirá a las 21:48, brindando largas horas de luz diurna. Es un buen momento para disfrutar de actividades al aire libre, siempre teniendo en cuenta la posibilidad de un viento más fuerte por la tarde. En resumen, el tiempo de hoy en Valga será mayormente nublado, con temperaturas agradables y un viento notable, ideal para disfrutar de la naturaleza y el aire libre.

El tiempo en otros municipios

Hoy, 13 de mayo de 2026, Caldas de Reis se prepara para un día mayormente nublado, con variaciones en la cobertura del cielo a lo largo de las horas. Desde la madrugada, el cielo se presentará muy nuboso, con una temperatura inicial de 13 grados . A medida que avance la mañana, las nubes altas comenzarán a dominar el panorama, y la temperatura descenderá ligeramente, alcanzando los 12 grados a la 1 de la mañana.

El día de hoy, 13 de mayo de 2026, Catoira se despertará bajo un cielo mayormente despejado, con algunas nubes altas que podrían aparecer en las primeras horas de la mañana. A medida que avance el día, se espera que el cielo permanezca poco nuboso, lo que permitirá disfrutar de un ambiente soleado y agradable. Las temperaturas oscilarán entre los 10 y 21 grados , alcanzando su punto máximo alrededor de las 15:00 horas, cuando se prevé que el termómetro marque 21 grados. Este aumento de temperatura será bien recibido, ya que la sensación de calor será más intensa en las horas centrales del día.

Hoy, 13 de mayo de 2026, Pontecesures se prepara para un día mayormente nublado, con variaciones en la cobertura del cielo a lo largo de las horas. Desde la madrugada, se han registrado nubes altas que persistirán hasta la mañana. A medida que avance el día, se espera que el cielo se mantenga poco nuboso en las horas centrales, proporcionando momentos de sol intercalados con nubes. Sin embargo, hacia la tarde, la nubosidad aumentará, alcanzando un estado muy nuboso en las horas de la tarde y la noche.

Esta es la previsión meteorológica en otras localidades

Noticias relacionadas

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-05-12T20:57:13.