El tiempo en Tui: previsión meteorológica para hoy, miércoles 13 de mayo

El día de hoy, 13 de mayo de 2026, Tui se despertará bajo un cielo predominantemente poco nuboso durante las primeras horas de la mañana. Las temperaturas iniciales rondarán los 13 grados , descendiendo ligeramente a 12 grados en la primera hora del día. A medida que avance la mañana, se espera que la temperatura se mantenga en torno a los 11 grados, con un aumento gradual a lo largo del día, alcanzando hasta 20 grados en la tarde.

La humedad relativa será alta, comenzando en un 97% y disminuyendo a medida que el día progresa, aunque se mantendrá en niveles cómodos, alrededor del 63% hacia la tarde. Esto sugiere que, aunque el día será mayormente seco, la sensación de humedad podría ser notable en las primeras horas.

En cuanto a las precipitaciones, no se anticipan lluvias significativas durante la mayor parte del día. Sin embargo, existe una probabilidad del 45% de que se produzcan algunas lluvias ligeras entre las 14:00 y las 20:00 horas, lo que podría traer algo de bruma a la tarde. La probabilidad de tormentas es similar, lo que indica que, aunque el tiempo será mayormente tranquilo, no se puede descartar la posibilidad de algún chubasco aislado.

El viento será un factor a tener en cuenta, con ráfagas que alcanzarán hasta 26 km/h desde el norte durante la tarde. Las condiciones de viento serán más intensas en las horas centrales del día, lo que podría hacer que la sensación térmica sea un poco más fresca de lo que indican los termómetros. En la mañana, el viento será más suave, con velocidades de alrededor de 4 a 5 km/h, aumentando a medida que se acerque la tarde.

A medida que el sol se ponga a las 21:46, las temperaturas comenzarán a descender nuevamente, y se espera que el cielo se mantenga mayormente despejado, lo que permitirá disfrutar de una noche tranquila y fresca. La temperatura caerá a 14 grados hacia la noche, proporcionando un ambiente agradable para actividades al aire libre.

En resumen, el día en Tui se presenta como mayormente soleado con algunas nubes, temperaturas agradables y un leve riesgo de lluvias por la tarde. Es un buen día para disfrutar de actividades al aire libre, aunque se recomienda estar atentos a las condiciones del tiempo en las horas centrales del día.

El tiempo en otros municipios

El día de hoy, 13 de mayo de 2026, Gondomar se prepara para experimentar un tiempo mayormente despejado durante las primeras horas de la jornada. A las 00:00 horas, la temperatura se sitúa en 13 grados , con una humedad relativa del 89%, lo que indica un ambiente fresco y algo húmedo. A medida que avanza la mañana, la temperatura descenderá ligeramente, alcanzando los 12 grados a las 02:00 y 03:00 horas, manteniendo un cielo poco nuboso.

El día de hoy, 13 de mayo de 2026, O Porriño se verá afectado por un tiempo variable, con predominancia de intervalos nubosos y algunas lluvias escasas a lo largo de la jornada. Durante las primeras horas de la mañana, se espera que el cielo esté mayormente cubierto, con una probabilidad de precipitación del 35% entre las 8:00 y las 14:00 horas, lo que podría traducirse en ligeras lluvias que no superarán los 0.1 mm. La temperatura en estas horas oscilará entre los 11 y 13 grados , con una humedad relativa que alcanzará el 100%, lo que generará una sensación de bochorno.

El día de hoy, 13 de mayo de 2026, Salceda de Caselas se verá afectado por un tiempo mayormente nublado, con intervalos de niebla y posibilidad de lluvias escasas. Desde las primeras horas de la mañana, se espera un ambiente húmedo, con temperaturas que oscilarán entre los 10 y 13 grados . La humedad relativa será alta, alcanzando el 99% en las primeras horas, lo que contribuirá a la sensación de frescor y a la formación de niebla en algunas áreas.

Esta es la previsión meteorológica en otras localidades

Noticias relacionadas

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-05-12T20:57:13.