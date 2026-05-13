El tiempo en Tomiño: previsión meteorológica para hoy, miércoles 13 de mayo

El día de hoy, 13 de mayo de 2026, Tomiño se presentará con un tiempo variado a lo largo de las horas. Desde la madrugada hasta la mañana, el cielo estará poco nuboso, lo que permitirá disfrutar de un inicio de jornada con temperaturas agradables. A las 00:00 horas, la temperatura se sitúa en 13 grados, descendiendo ligeramente a 11 grados a las 02:00. La humedad relativa será alta, alcanzando el 94% a las 02:00, lo que podría generar una sensación de frescor.

A medida que avance la mañana, se espera que la temperatura se mantenga en torno a los 11 grados hasta las 07:00, con un cielo que seguirá poco nuboso. Sin embargo, a partir de las 08:00, el cielo comenzará a cubrirse, pasando a un estado nuboso y cubierto en las horas siguientes. La temperatura irá aumentando gradualmente, alcanzando los 12 grados a las 09:00 y subiendo hasta los 14 grados a las 10:00.

Durante la tarde, el tiempo se tornará más inestable. A partir de las 13:00, se prevé un aumento en la probabilidad de precipitación, que alcanzará un 50% entre las 08:00 y las 14:00. Aunque la precipitación acumulada será escasa, con un total de 0.1 mm esperados, es posible que se produzcan algunas lluvias ligeras. La temperatura alcanzará su punto máximo a las 16:00, con 19 grados, antes de descender nuevamente hacia la tarde.

El viento será un factor a tener en cuenta, con rachas que oscilarán entre 4 y 11 km/h, predominando del norte y noroeste. A las 18:00, se espera que el viento sople a 10 km/h desde el norte, lo que podría contribuir a una sensación térmica más fresca al caer la tarde.

A medida que se acerque la noche, el cielo se mantendrá cubierto, con temperaturas que descenderán a 18 grados a las 19:00 y a 17 grados a las 20:00. La humedad relativa comenzará a aumentar nuevamente, alcanzando el 66% a las 20:00. La visibilidad podría verse afectada por la bruma y la niebla en las primeras horas de la mañana, especialmente en áreas cercanas a cuerpos de agua.

En resumen, el día en Tomiño se caracterizará por un inicio fresco y poco nuboso, seguido de un aumento en la nubosidad y la probabilidad de lluvias ligeras por la tarde, con temperaturas que oscilarán entre los 11 y 19 grados.

El tiempo en otros municipios

El día de hoy, 13 de mayo de 2026, Oia se verá afectada por un tiempo mayormente nuboso, con variaciones a lo largo del día. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo estará poco nuboso, lo que permitirá disfrutar de un inicio de jornada con temperaturas agradables que rondarán los 12 grados . A medida que avance la mañana, la temperatura descenderá ligeramente, alcanzando los 11 grados en las horas centrales del día.

El día de hoy, 13 de mayo de 2026, O Rosal se presentará con un tiempo mayormente variable, con predominancia de cielos poco nubosos y despejados en las primeras horas de la mañana. A medida que avance el día, se espera un aumento en la nubosidad, especialmente durante la tarde, cuando las nubes altas comenzarán a hacer su aparición, seguidas de un cielo nuboso hacia la noche.

El día de hoy, 13 de mayo de 2026, Tui se despertará bajo un cielo predominantemente poco nuboso durante las primeras horas de la mañana. Las temperaturas iniciales rondarán los 13 grados , descendiendo ligeramente a 12 grados en la primera hora del día. A medida que avance la mañana, se espera que la temperatura se mantenga en torno a los 11 grados, con un aumento gradual a lo largo del día, alcanzando hasta 20 grados en la tarde.

Esta es la previsión meteorológica en otras localidades

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Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-05-12T20:57:13.