El tiempo en Soutomaior: previsión meteorológica para hoy, miércoles 13 de mayo

Hoy, 13 de mayo de 2026, Soutomaior se despertará bajo un cielo que alternará entre la bruma y las nubes altas durante las primeras horas de la mañana. A medida que avance el día, se espera que el cielo se mantenga mayormente poco nuboso, con algunas nubes altas que podrían aparecer en el horizonte. La temperatura al amanecer rondará los 13 grados , descendiendo ligeramente a 12 grados en las horas siguientes, antes de alcanzar un máximo de 20 grados por la tarde.

La humedad relativa será alta, comenzando en un 96% y disminuyendo gradualmente a lo largo del día, lo que podría generar una sensación de bochorno, especialmente en las horas más cálidas. A medida que el sol se eleva, la temperatura comenzará a ser más agradable, alcanzando su punto máximo en torno a las 16:00 horas, cuando se prevé que el termómetro marque 20 grados. Sin embargo, al caer la tarde, la temperatura comenzará a descender nuevamente, situándose en torno a los 19 grados hacia las 19:00 horas.

En cuanto al viento, se registrarán ráfagas moderadas que oscilarán entre los 2 y 10 km/h, predominando de dirección este y sureste en las primeras horas, y cambiando a oeste y noroeste a medida que avanza el día. Las ráfagas más intensas se esperan en la tarde, alcanzando hasta 27 km/h, lo que podría generar una sensación de frescura, especialmente en las zonas más expuestas.

No se prevén precipitaciones significativas a lo largo del día, con un 0% de probabilidad de lluvia, lo que permitirá disfrutar de un día mayormente seco. Sin embargo, es importante tener en cuenta que la probabilidad de tormenta es baja, con un 5% de posibilidad en la franja horaria de 14:00 a 20:00, aunque no se anticipan condiciones severas.

La salida del sol se producirá a las 07:15, mientras que el ocaso está previsto para las 21:47, lo que brindará a los habitantes de Soutomaior una larga jornada de luz solar. En resumen, el día se presenta como una oportunidad ideal para disfrutar de actividades al aire libre, con un tiempo mayormente favorable y temperaturas agradables, aunque se recomienda estar atentos a la posible variación del viento en las horas de la tarde.

El tiempo en otros municipios

El día de hoy, 13 de mayo de 2026, se espera un tiempo variable en Pazos de Borbén, con predominancia de cielos cubiertos y algunas nubes altas a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, la niebla y la bruma han sido protagonistas, especialmente en las primeras horas, lo que podría afectar la visibilidad en las carreteras. A medida que avance el día, se prevé que la bruma se disipe, dando paso a un cielo poco nuboso en las horas centrales, aunque las nubes volverán a aumentar hacia la tarde.

El día de hoy, 13 de mayo de 2026, Redondela se presenta con un panorama meteorológico variado, donde las nubes dominarán el cielo a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo estará nuboso, con una temperatura inicial de 14 grados . A medida que avance el día, la temperatura descenderá ligeramente, alcanzando los 12 grados en las horas más frescas de la mañana.

Hoy, 13 de mayo de 2026, Vilaboa se despertará bajo un cielo predominantemente poco nuboso durante las primeras horas de la mañana. A medida que avance el día, se espera que la nubosidad aumente, con períodos de nubes altas y momentos de cielo muy nuboso, especialmente en la tarde. La temperatura oscilará entre los 10 y 20 grados , alcanzando su punto máximo alrededor de las 16:00 horas, cuando se prevé que el termómetro marque 20 grados.

Esta es la previsión meteorológica en otras localidades

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Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-05-12T20:57:13.