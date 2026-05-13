El tiempo en Silleda: previsión meteorológica para hoy, miércoles 13 de mayo

El día de hoy, 13 de mayo de 2026, Silleda se verá afectada por un tiempo mayormente cubierto, con una predominancia de nubes altas y un ambiente muy nuboso a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo estará cubierto, con temperaturas que oscilarán entre los 8 y 11 grados . A medida que avance el día, se espera que la temperatura alcance un máximo de 18 grados en las horas centrales, proporcionando un respiro en comparación con las frescas mañanas.

La humedad relativa será alta, comenzando en un 96% por la mañana y descendiendo gradualmente a un 57% hacia la tarde. Esta alta humedad puede generar una sensación de bochorno, especialmente en las horas más cálidas del día. Sin embargo, no se anticipan precipitaciones, ya que los registros indican un 0% de probabilidad de lluvia durante todo el día. Esto sugiere que, a pesar de la abundante nubosidad, Silleda disfrutará de un día seco, ideal para actividades al aire libre.

El viento también jugará un papel importante en la sensación térmica. Desde la mañana, se registrarán vientos suaves del sur, con velocidades que oscilarán entre 2 y 5 km/h. A medida que el día avance, la intensidad del viento aumentará, alcanzando ráfagas de hasta 31 km/h en la tarde, provenientes del norte. Esto podría hacer que la sensación térmica sea más fresca, especialmente en las horas de mayor viento.

En cuanto a la visibilidad, se espera que sea buena, aunque la presencia de nubes podría limitar la claridad del cielo. Los amaneceres y atardeceres serán menos espectaculares debido a la cobertura nubosa, pero aún así, el ocaso se producirá a las 21:46, ofreciendo un momento para disfrutar de la transición del día a la noche.

A lo largo de la jornada, se recomienda a los habitantes de Silleda que se vistan en capas, ya que las temperaturas pueden variar considerablemente entre la mañana y la tarde. Además, es aconsejable estar preparados para el viento, que podría ser más fuerte de lo esperado en ciertos momentos del día. En resumen, el tiempo de hoy en Silleda será mayormente nublado, seco y fresco, con un aumento notable en la velocidad del viento hacia la tarde.

El tiempo en otros municipios

El día de hoy, 13 de mayo de 2026, Forcarei se verá afectado por un tiempo mayormente nuboso, con variaciones en la cobertura de nubes a lo largo del día. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo estará nuboso, con una temperatura que oscilará entre los 10 y 9 grados . La humedad relativa será alta, alcanzando el 97% en la madrugada y manteniéndose en torno al 100% durante la primera hora del día, lo que podría generar una sensación de frescor.

El día de hoy, 13 de mayo de 2026, Lalín se verá afectado por un tiempo mayormente cubierto, con una predominancia de nubes a lo largo de las horas. Desde la madrugada, el cielo estará cubierto, con una ligera mejora en la visibilidad hacia la tarde, aunque las nubes altas continuarán presentes. Las temperaturas oscilarán entre los 6 y 17 grados , siendo más frescas en las primeras horas del día y alcanzando su punto máximo en la tarde.

Hoy, 13 de mayo de 2026, Vila de Cruces se prepara para un día mayormente cubierto, con un cielo que alternará entre condiciones de nubosidad variable. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se presentará cubierto, con temperaturas que rondarán los 11 grados . A medida que avance la jornada, se espera que la temperatura descienda ligeramente, alcanzando un mínimo de 8 grados en las horas más frescas.

Esta es la previsión meteorológica en otras localidades

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Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-05-12T20:57:13.