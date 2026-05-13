El tiempo en Sanxenxo: previsión meteorológica para hoy, miércoles 13 de mayo

El día de hoy, 13 de mayo de 2026, Sanxenxo se presenta con un tiempo variable que alternará entre intervalos nubosos y momentos de sol. Durante las primeras horas de la mañana, se espera un cielo mayormente cubierto con intervalos nubosos y algunas lluvias escasas, especialmente en las primeras horas, donde se prevé una precipitación de 0.1 mm. A medida que avance la jornada, las nubes altas comenzarán a dominar el cielo, dando paso a un ambiente más despejado.

Las temperaturas oscilarán entre los 11 y 19 grados a lo largo del día. La mañana comenzará fresca, con temperaturas alrededor de los 14 grados, descendiendo a 11 grados en las horas más frías. Sin embargo, a medida que el sol se eleve, se espera un aumento gradual de la temperatura, alcanzando un máximo de 19 grados en la tarde. Este ascenso térmico será acompañado por una disminución en la humedad relativa, que comenzará en un 90% y bajará a un 56% hacia la tarde, lo que proporcionará una sensación más agradable.

El viento será un factor notable hoy, soplando principalmente del norte y noreste, con velocidades que oscilarán entre 7 y 25 km/h. Las rachas máximas se registrarán en las horas de la tarde, alcanzando hasta 42 km/h, lo que podría generar una sensación de frescor, especialmente en las zonas costeras. Se recomienda a los paseantes y turistas que tomen precauciones ante el viento, especialmente si planean actividades al aire libre.

A lo largo del día, la probabilidad de precipitación se mantendrá en cero, lo que sugiere que, a pesar de los intervalos nubosos, no se anticipan lluvias significativas después de la mañana. Esto permitirá disfrutar de un día mayormente soleado, ideal para actividades al aire libre, paseos por la playa o exploraciones en la naturaleza.

El orto se producirá a las 07:15 y el ocaso a las 21:48, brindando una larga jornada de luz solar. Los atardeceres en Sanxenxo son especialmente hermosos en esta época del año, y hoy no será la excepción, con un cielo que podría ofrecer tonalidades espectaculares al caer la tarde. En resumen, un día variado pero mayormente favorable para disfrutar de la belleza de Sanxenxo.

El tiempo en otros municipios

El día de hoy, 13 de mayo de 2026, Bueu se despertará con un ambiente mayormente poco nuboso, lo que permitirá disfrutar de un inicio de jornada con cielos despejados y temperaturas agradables. A medida que avance la mañana, se espera que la temperatura se mantenga en torno a los 14 grados , descendiendo ligeramente a 13 grados durante las primeras horas. La humedad relativa será alta, alcanzando el 91% al amanecer, lo que podría generar una sensación de frescor en el ambiente.

Hoy, 13 de mayo de 2026, Marín se despertará con un cielo mayormente poco nuboso, lo que permitirá disfrutar de un día luminoso. Durante las primeras horas de la mañana, la temperatura se mantendrá en torno a los 13 grados, con una ligera disminución a 12 grados hacia el mediodía. La humedad relativa será alta, alcanzando el 91% en las primeras horas, lo que podría generar una sensación de frescor.

El día de hoy, 13 de mayo de 2026, en Meaño, se espera un tiempo variado a lo largo de las diferentes horas del día. Desde la madrugada hasta la mañana, el cielo estará mayormente cubierto con nubes altas, lo que podría dar una sensación de frescura en el ambiente. Las temperaturas oscilarán entre los 11 y 14 grados , con una ligera tendencia a descender en las primeras horas. La humedad relativa será alta, alcanzando hasta un 90% en la mañana, lo que podría generar una sensación de bochorno.

Esta es la previsión meteorológica en otras localidades

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Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-05-12T20:57:13.