El tiempo en Salvaterra de Miño: previsión meteorológica para hoy, miércoles 13 de mayo

El día de hoy, 13 de mayo de 2026, Salvaterra de Miño se verá afectada por condiciones meteorológicas que comenzarán con niebla en las primeras horas de la mañana. Desde la medianoche hasta las 7 de la mañana, la visibilidad será reducida debido a la niebla persistente, lo que podría complicar el tráfico y las actividades al aire libre. Las temperaturas en este periodo oscilarán entre los 10 y 13 grados , con una humedad relativa que alcanzará el 100% en las primeras horas, lo que acentuará la sensación de frescor.

A medida que avance la mañana, se espera que la niebla dé paso a un cielo muy nuboso. Las temperaturas comenzarán a aumentar ligeramente, alcanzando los 15 grados hacia las 11 de la mañana. La humedad relativa comenzará a descender, situándose en torno al 81% al mediodía. Sin embargo, la probabilidad de precipitación se mantendrá baja durante esta parte del día, con un 0% de probabilidad de lluvia hasta las 2 de la tarde.

A partir de la tarde, las condiciones meteorológicas cambiarán. Se prevé que el cielo se cubra con nubes y que se produzcan intervalos nubosos con lluvia escasa. Las temperaturas alcanzarán su punto máximo, llegando a los 21 grados entre las 3 y las 4 de la tarde. La probabilidad de precipitación aumentará a un 55% en este periodo, lo que sugiere que es posible que se registren algunas lluvias ligeras. La humedad relativa se mantendrá en torno al 59%, lo que podría hacer que la sensación térmica sea un poco más fresca.

El viento también jugará un papel importante en el tiempo de hoy. Se espera que sople desde el noreste, con velocidades que oscilarán entre 5 y 10 km/h, alcanzando ráfagas de hasta 22 km/h en las horas más cálidas de la tarde. Esto podría generar una sensación de frescor, especialmente durante los momentos en que el viento sea más fuerte.

A medida que se acerque la noche, las temperaturas comenzarán a descender nuevamente, situándose en torno a los 15 grados hacia las 10 de la noche. La probabilidad de lluvia se mantendrá baja, pero no se descartan algunas lloviznas ligeras. La visibilidad mejorará a medida que la niebla se disipe, y el cielo se despejará parcialmente hacia el final del día. La puesta de sol se producirá a las 21:46, ofreciendo un espectáculo visual en el horizonte.

El tiempo en otros municipios

Hoy, 13 de mayo de 2026, As Neves se despertará bajo un cielo mayormente nuboso, con períodos de nubes altas a lo largo del día. Durante las primeras horas de la mañana, la temperatura se mantendrá en torno a los 13 grados, descendiendo ligeramente a 11 grados en las horas más frescas. A medida que avance la jornada, se espera un ligero aumento en la temperatura, alcanzando un máximo de 21 grados por la tarde, lo que proporcionará un ambiente templado y agradable.

El día de hoy, 13 de mayo de 2026, Ponteareas se despertará bajo un manto de niebla que persistirá durante las primeras horas de la mañana. Las condiciones de visibilidad se verán afectadas, por lo que se recomienda precaución a quienes se desplacen en vehículo. A medida que avance la jornada, la niebla dará paso a una bruma ligera en la mañana, lo que podría hacer que el ambiente se sienta algo húmedo.

El día de hoy, 13 de mayo de 2026, Salceda de Caselas se verá afectado por un tiempo mayormente nublado, con intervalos de niebla y posibilidad de lluvias escasas. Desde las primeras horas de la mañana, se espera un ambiente húmedo, con temperaturas que oscilarán entre los 10 y 13 grados . La humedad relativa será alta, alcanzando el 99% en las primeras horas, lo que contribuirá a la sensación de frescor y a la formación de niebla en algunas áreas.

Esta es la previsión meteorológica en otras localidades

Noticias relacionadas

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-05-12T20:57:13.