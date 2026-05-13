El tiempo en Salceda de Caselas: previsión meteorológica para hoy, miércoles 13 de mayo

El día de hoy, 13 de mayo de 2026, Salceda de Caselas se verá afectado por un tiempo mayormente nublado, con intervalos de niebla y posibilidad de lluvias escasas. Desde las primeras horas de la mañana, se espera un ambiente húmedo, con temperaturas que oscilarán entre los 10 y 13 grados . La humedad relativa será alta, alcanzando el 99% en las primeras horas, lo que contribuirá a la sensación de frescor y a la formación de niebla en algunas áreas.

A medida que avance la mañana, la temperatura se mantendrá en torno a los 11 grados, con cielos cubiertos y una probabilidad de precipitación del 35% entre las 08:00 y las 14:00 horas. Aunque las lluvias serán escasas, es recomendable que los habitantes de la zona lleven consigo un paraguas o impermeable, ya que podrían presentarse algunas lloviznas intermitentes.

Durante la tarde, se prevé que la temperatura alcance su punto máximo, llegando a los 20 grados hacia las 16:00 horas. Sin embargo, el cielo seguirá cubierto, y la probabilidad de lluvia se mantendrá en un 40% entre las 14:00 y las 20:00 horas. Las condiciones de niebla persistirán, especialmente en las zonas más bajas y cercanas a ríos o cuerpos de agua, lo que podría afectar la visibilidad en las carreteras.

El viento soplará desde el noreste, con velocidades que oscilarán entre 3 y 11 km/h, aumentando ligeramente en la tarde. Esto podría generar una sensación térmica más fresca, especialmente en las horas más tempranas del día. A medida que el sol se ponga, alrededor de las 21:46 horas, las temperaturas comenzarán a descender nuevamente, alcanzando los 14 grados hacia el final de la jornada.

La noche se presentará con cielos mayormente nublados y una humedad que se mantendrá alta, lo que podría dar lugar a la formación de más niebla. Las temperaturas mínimas rondarán los 10 grados, creando un ambiente fresco y húmedo. Es importante que los residentes de Salceda de Caselas se preparen para un día variable, con la posibilidad de lluvias ligeras y niebla, lo que podría afectar las actividades al aire libre.

El tiempo en otros municipios

El día de hoy, 13 de mayo de 2026, O Porriño se verá afectado por un tiempo variable, con predominancia de intervalos nubosos y algunas lluvias escasas a lo largo de la jornada. Durante las primeras horas de la mañana, se espera que el cielo esté mayormente cubierto, con una probabilidad de precipitación del 35% entre las 8:00 y las 14:00 horas, lo que podría traducirse en ligeras lluvias que no superarán los 0.1 mm. La temperatura en estas horas oscilará entre los 11 y 13 grados , con una humedad relativa que alcanzará el 100%, lo que generará una sensación de bochorno.

El día de hoy, 13 de mayo de 2026, Salvaterra de Miño se verá afectada por condiciones meteorológicas que comenzarán con niebla en las primeras horas de la mañana. Desde la medianoche hasta las 7 de la mañana, la visibilidad será reducida debido a la niebla persistente, lo que podría complicar el tráfico y las actividades al aire libre. Las temperaturas en este periodo oscilarán entre los 10 y 13 grados , con una humedad relativa que alcanzará el 100% en las primeras horas, lo que acentuará la sensación de frescor.

El día de hoy, 13 de mayo de 2026, Tui se despertará bajo un cielo predominantemente poco nuboso durante las primeras horas de la mañana. Las temperaturas iniciales rondarán los 13 grados , descendiendo ligeramente a 12 grados en la primera hora del día. A medida que avance la mañana, se espera que la temperatura se mantenga en torno a los 11 grados, con un aumento gradual a lo largo del día, alcanzando hasta 20 grados en la tarde.

Esta es la previsión meteorológica en otras localidades

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Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-05-12T20:57:13.