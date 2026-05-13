El tiempo en Ribadumia: previsión meteorológica para hoy, miércoles 13 de mayo

El día de hoy, 13 de mayo de 2026, Ribadumia se verá afectada por un tiempo variable a lo largo de las horas. Desde las primeras horas de la mañana, se presentarán intervalos nubosos con lluvia escasa, especialmente en los periodos de la madrugada, donde se registrarán ligeras precipitaciones de hasta 0.1 mm. A medida que avance la mañana, la nubosidad irá disminuyendo, dando paso a un cielo poco nuboso que se mantendrá hasta la tarde.

Las temperaturas durante la mañana oscilarán entre los 11 y 14 grados , alcanzando su punto más alto en torno a las 16:00 horas, cuando se espera que el termómetro marque hasta 20 grados. La sensación térmica será agradable, aunque la humedad relativa se mantendrá alta, comenzando en un 90% y descendiendo gradualmente hasta un 52% por la tarde. Esto puede generar una sensación de bochorno en las horas más cálidas.

El viento será un factor notable a lo largo del día. Desde la madrugada, se registrarán vientos del norte y noreste, con velocidades que oscilarán entre 3 y 5 km/h. Sin embargo, a medida que avance la tarde, se anticipa un aumento en la intensidad del viento, alcanzando ráfagas de hasta 36 km/h hacia las 18:00 horas. Esto podría generar un ambiente fresco, especialmente en las zonas más expuestas.

A partir de la tarde, la nubosidad aumentará nuevamente, con la aparición de nubes altas que podrían dar lugar a un cielo más cubierto hacia la noche. Las temperaturas comenzarán a descender, situándose en torno a los 16 grados hacia el final del día. La probabilidad de precipitación se mantendrá en cero durante la mayor parte de la jornada, lo que sugiere que, a pesar de la nubosidad, no se esperan lluvias significativas.

El ocaso se producirá a las 21:48, marcando el final de un día que, aunque comenzará con algo de inestabilidad, se transformará en una tarde más tranquila y templada. Los habitantes de Ribadumia podrán disfrutar de un día mayormente despejado, ideal para actividades al aire libre, siempre teniendo en cuenta la posibilidad de un viento más fuerte en las horas de la tarde.

El tiempo en otros municipios

El día de hoy, 13 de mayo de 2026, Cambados se presentará con un tiempo mayormente nublado, especialmente durante las primeras horas de la mañana. Desde la medianoche hasta las 8 de la mañana, se espera la presencia de nubes altas, lo que podría dar un aspecto grisáceo al cielo, aunque sin riesgo de precipitaciones. A medida que avance la mañana, las nubes altas continuarán dominando el panorama, pero se irán alternando con periodos de cielo poco nuboso, especialmente entre las 3 y las 7 de la mañana.

El día de hoy, 13 de mayo de 2026, en Meis, se espera un tiempo variable que comenzará con brumas y niebla en las primeras horas de la mañana. A medida que avance el día, la visibilidad podría verse afectada, especialmente en las primeras horas, con temperaturas que rondarán los 13 grados al inicio del día, descendiendo a 10 grados en las horas más frescas.

Hoy, 13 de mayo de 2026, Vilanova de Arousa experimentará un día marcado por la variabilidad en el estado del cielo y temperaturas agradables. Desde las primeras horas de la mañana, se prevén intervalos nubosos con lluvia escasa, especialmente durante las primeras horas del día, donde se registrarán ligeras precipitaciones de hasta 0.1 mm. A medida que avance la jornada, la nubosidad dará paso a un cielo mayormente despejado, lo que permitirá disfrutar de momentos soleados.

Esta es la previsión meteorológica en otras localidades

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Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-05-12T20:57:13.