El tiempo en Redondela: previsión meteorológica para hoy, miércoles 13 de mayo

El día de hoy, 13 de mayo de 2026, Redondela se presenta con un panorama meteorológico variado, donde las nubes dominarán el cielo a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo estará nuboso, con una temperatura inicial de 14 grados . A medida que avance el día, la temperatura descenderá ligeramente, alcanzando los 12 grados en las horas más frescas de la mañana.

A partir del mediodía, se espera que la temperatura suba hasta los 19 grados, brindando un respiro en medio de la nubosidad. Sin embargo, la sensación de humedad será notable, con niveles que rondarán el 96% en las primeras horas y que irán disminuyendo gradualmente, pero manteniéndose por encima del 50% durante la mayor parte del día. Esto puede generar una sensación de bochorno, especialmente en las horas centrales.

En cuanto a la precipitación, no se anticipan lluvias significativas, ya que los registros indican una probabilidad de precipitación del 0% durante todo el día. Esto sugiere que, a pesar de la presencia de nubes, no se esperan chubascos que puedan alterar las actividades al aire libre. Sin embargo, es importante tener en cuenta que la bruma podría aparecer en las primeras horas, lo que podría afectar la visibilidad.

El viento será otro factor a considerar. Durante la mañana, se registrarán vientos suaves del este, con velocidades que oscilarán entre 2 y 3 km/h. A medida que avance el día, el viento cambiará a dirección sureste y luego a oeste, aumentando su intensidad. Se prevén ráfagas que alcanzarán hasta 27 km/h en las horas de la tarde, lo que podría generar una sensación de frescura, especialmente en las zonas más expuestas.

La tarde se presentará con temperaturas agradables, alcanzando un máximo de 21 grados hacia las 17:00 horas. Sin embargo, a medida que se acerque la noche, la temperatura comenzará a descender nuevamente, llegando a los 15 grados hacia las 22:00 horas. El cielo se mantendrá cubierto, pero se espera que las últimas horas del día ofrezcan momentos despejados, permitiendo disfrutar de un atardecer que se producirá a las 21:47.

En resumen, el día en Redondela se caracterizará por un tiempo mayormente nublado, con temperaturas agradables y sin riesgo de lluvia, ideal para disfrutar de actividades al aire libre, siempre teniendo en cuenta la posibilidad de ráfagas de viento en la tarde.

El tiempo en otros municipios

El día de hoy, 13 de mayo de 2026, se espera un tiempo variable en Pazos de Borbén, con predominancia de cielos cubiertos y algunas nubes altas a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, la niebla y la bruma han sido protagonistas, especialmente en las primeras horas, lo que podría afectar la visibilidad en las carreteras. A medida que avance el día, se prevé que la bruma se disipe, dando paso a un cielo poco nuboso en las horas centrales, aunque las nubes volverán a aumentar hacia la tarde.

Hoy, 13 de mayo de 2026, Soutomaior se despertará bajo un cielo que alternará entre la bruma y las nubes altas durante las primeras horas de la mañana. A medida que avance el día, se espera que el cielo se mantenga mayormente poco nuboso, con algunas nubes altas que podrían aparecer en el horizonte. La temperatura al amanecer rondará los 13 grados , descendiendo ligeramente a 12 grados en las horas siguientes, antes de alcanzar un máximo de 20 grados por la tarde.

Hoy, 13 de mayo de 2026, Vilaboa se despertará bajo un cielo predominantemente poco nuboso durante las primeras horas de la mañana. A medida que avance el día, se espera que la nubosidad aumente, con períodos de nubes altas y momentos de cielo muy nuboso, especialmente en la tarde. La temperatura oscilará entre los 10 y 20 grados , alcanzando su punto máximo alrededor de las 16:00 horas, cuando se prevé que el termómetro marque 20 grados.

Esta es la previsión meteorológica en otras localidades

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Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-05-12T20:57:13.