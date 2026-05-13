El tiempo en Pontevedra: previsión meteorológica para hoy, miércoles 13 de mayo

El día de hoy, 13 de mayo de 2026, en Pontevedra, se espera un tiempo mayormente estable y agradable. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se presentará poco nuboso, con temperaturas que rondarán los 13 grados centígrados. A medida que avance la jornada, la temperatura descenderá ligeramente, alcanzando un mínimo de 10 grados en las horas más frescas de la mañana.

Durante la tarde, la temperatura comenzará a recuperarse, alcanzando un máximo de 20 grados en las horas centrales del día. El cielo se mantendrá mayormente despejado, con algunas nubes altas que podrían aparecer, pero sin afectar significativamente la luminosidad. La humedad relativa será alta al inicio del día, alcanzando el 100%, pero irá disminuyendo gradualmente, situándose en torno al 58% por la tarde.

En cuanto al viento, se prevé que sople desde el norte y el noreste, con velocidades que oscilarán entre los 2 y 15 km/h. Las rachas más intensas se registrarán en la tarde, alcanzando hasta 32 km/h, lo que podría generar una sensación de frescor, especialmente en las zonas más abiertas de la ciudad. No se esperan precipitaciones a lo largo del día, lo que permitirá disfrutar de un ambiente seco y soleado.

La probabilidad de tormentas es prácticamente nula, con un 0% de posibilidad de lluvia durante todo el día. Esto hace que sea un día ideal para actividades al aire libre, ya sea pasear por el centro histórico de Pontevedra, disfrutar de un café en una terraza o realizar alguna actividad deportiva.

A medida que se acerque la noche, las temperaturas comenzarán a descender nuevamente, situándose en torno a los 11 grados. El cielo seguirá despejado, lo que permitirá disfrutar de un hermoso atardecer, con el ocaso previsto para las 21:47. La visibilidad será excelente, lo que permitirá apreciar el paisaje de la ría y los alrededores de la ciudad.

En resumen, Pontevedra disfrutará de un día mayormente soleado y cálido, con temperaturas agradables y sin riesgo de lluvia, lo que lo convierte en un día perfecto para disfrutar de la belleza de la ciudad y sus alrededores.

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Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-05-12T20:57:13.