El tiempo en Pontecesures: previsión meteorológica para hoy, miércoles 13 de mayo

Hoy, 13 de mayo de 2026, Pontecesures se prepara para un día mayormente nublado, con variaciones en la cobertura del cielo a lo largo de las horas. Desde la madrugada, se han registrado nubes altas que persistirán hasta la mañana. A medida que avance el día, se espera que el cielo se mantenga poco nuboso en las horas centrales, proporcionando momentos de sol intercalados con nubes. Sin embargo, hacia la tarde, la nubosidad aumentará, alcanzando un estado muy nuboso en las horas de la tarde y la noche.

Las temperaturas oscilarán entre los 9 y los 21 grados . La mañana comenzará fresca, con temperaturas alrededor de 12 grados, descendiendo a 9 grados en las primeras horas. A medida que el sol se eleva, se espera un aumento gradual, alcanzando los 20 grados hacia la tarde. Sin embargo, al caer la noche, las temperaturas volverán a descender, situándose en torno a los 12 grados.

La humedad relativa será alta durante todo el día, comenzando en un 87% en la madrugada y disminuyendo ligeramente a medida que avanza la jornada, aunque se mantendrá en niveles confortables, alrededor del 70% por la tarde. Esto puede generar una sensación de bochorno, especialmente en las horas más cálidas.

En cuanto a las precipitaciones, no se anticipa lluvia en ninguna de las horas del día, lo que permitirá disfrutar de actividades al aire libre sin preocupaciones. La probabilidad de precipitación es del 0% en todos los periodos, lo que refuerza la idea de un día seco y estable.

El viento soplará del norte y noreste, con velocidades que oscilarán entre 4 y 17 km/h. Las ráfagas más fuertes se sentirán por la tarde, alcanzando hasta 39 km/h, lo que podría generar una sensación de frescura, especialmente en las horas más cálidas del día. Este viento puede ser un alivio ante el calor, pero se recomienda precaución en actividades al aire libre, especialmente en zonas expuestas.

En resumen, Pontecesures disfrutará de un día mayormente nublado, con temperaturas agradables y sin riesgo de lluvia. La combinación de nubes, temperaturas moderadas y viento fresco hará que sea un día ideal para disfrutar de la naturaleza y las actividades al aire libre, siempre teniendo en cuenta la posibilidad de ráfagas de viento en las horas de mayor actividad.

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Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-05-12T20:57:13.