El tiempo en Ponteareas: previsión meteorológica para hoy, miércoles 13 de mayo

El día de hoy, 13 de mayo de 2026, Ponteareas se despertará bajo un manto de niebla que persistirá durante las primeras horas de la mañana. Las condiciones de visibilidad se verán afectadas, por lo que se recomienda precaución a quienes se desplacen en vehículo. A medida que avance la jornada, la niebla dará paso a una bruma ligera en la mañana, lo que podría hacer que el ambiente se sienta algo húmedo.

Las temperaturas durante la mañana oscilarán entre los 10 y 13 grados , alcanzando un máximo de 21 grados en las horas más cálidas de la tarde. A medida que el sol se eleve, se espera que la temperatura se mantenga agradable, aunque la sensación térmica podría verse influenciada por la humedad relativa, que se mantendrá en niveles altos, especialmente en las primeras horas del día, alcanzando el 100% en la mañana y descendiendo gradualmente a un 63% por la tarde.

A lo largo del día, el cielo se presentará mayormente nuboso, con intervalos de nubes que permitirán la aparición del sol en algunos momentos. Sin embargo, no se descartan lluvias escasas, especialmente en la tarde, con una probabilidad de precipitación del 50% entre las 14:00 y las 20:00 horas. Las lluvias, si se producen, serán ligeras y no se espera que acumulen cantidades significativas.

El viento soplará de dirección variable, predominando del noreste y del oeste, con velocidades que oscilarán entre 1 y 10 km/h. Las rachas más fuertes se registrarán en la tarde, alcanzando hasta 23 km/h, lo que podría generar una sensación de frescor en el ambiente.

En cuanto a la probabilidad de tormentas, se mantiene en un 0% durante la mañana, aumentando a un 45% en la tarde, aunque se espera que cualquier actividad eléctrica sea mínima y no cause inconvenientes significativos.

A medida que se acerque la noche, las temperaturas comenzarán a descender nuevamente, alcanzando los 12 grados hacia la medianoche. La humedad aumentará, lo que podría dar lugar a la formación de niebla nuevamente. Los ciudadanos de Ponteareas deben estar preparados para un día variable, con la posibilidad de disfrutar de momentos soleados, pero también con la precaución de las lluvias ligeras y la niebla que podría afectar la visibilidad.

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Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-05-12T20:57:13.