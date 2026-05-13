El tiempo en Ponte Caldelas: previsión meteorológica para hoy, miércoles 13 de mayo
Esta es la predicción del tiempo para hoy en Ponte Caldelas según los datos de la AEMET
Faro de Vigo
Hoy, 13 de mayo de 2026, Ponte Caldelas se despertará bajo un cielo que, aunque comenzará con bruma en las primeras horas de la mañana, dará paso a un día mayormente nuboso. A medida que avancen las horas, se espera que las nubes altas dominen el panorama, especialmente durante la mañana y parte de la tarde. La temperatura oscilará entre los 9 y 19 grados , alcanzando su punto máximo alrededor de las 17:00 horas, cuando se prevé que el termómetro marque 19 grados.
La humedad relativa será alta, comenzando en un 100% al amanecer y disminuyendo gradualmente a lo largo del día, alcanzando un 59% hacia la tarde. Esto puede generar una sensación de bochorno, especialmente en las horas más cálidas. A pesar de la presencia de nubes, no se anticipan precipitaciones significativas, ya que la probabilidad de lluvia se mantiene en un 0% durante la mayor parte del día. Sin embargo, hay un leve aumento en la probabilidad de tormentas en la franja horaria de 08:00 a 14:00, con un 40% de posibilidad, aunque no se espera que esto se traduzca en lluvias.
El viento será un factor notable, soplando desde el norte y noreste con velocidades que oscilarán entre 2 y 17 km/h. Las ráfagas más intensas se sentirán en las horas de la tarde, alcanzando hasta 31 km/h, lo que podría generar una sensación de frescura en el ambiente. A lo largo del día, el viento se mantendrá moderado, lo que podría ser un alivio ante las temperaturas más cálidas.
A medida que se acerque la noche, el cielo se despejará, ofreciendo un espectáculo estelar a partir de las 21:46, cuando el sol se oculte. Las temperaturas comenzarán a descender nuevamente, alcanzando los 11 grados hacia la medianoche. La combinación de un cielo despejado y temperaturas frescas hará que la noche sea ideal para disfrutar de actividades al aire libre.
En resumen, Ponte Caldelas experimentará un día mayormente nublado con temperaturas agradables y un viento moderado. Aunque la posibilidad de lluvia es baja, se recomienda a los habitantes estar atentos a posibles cambios en el tiempo, especialmente en las horas de la mañana.
Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-05-12T20:57:13.
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