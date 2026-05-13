El tiempo en Poio: previsión meteorológica para hoy, miércoles 13 de mayo

El día de hoy, 13 de mayo de 2026, Poio se despertará bajo un cielo mayormente poco nuboso durante las primeras horas de la mañana. A medida que avance el día, se espera que las nubes altas comiencen a dominar el paisaje, especialmente en las horas centrales, donde la nubosidad aumentará, alcanzando un estado muy nuboso hacia la tarde. Las temperaturas oscilarán entre los 9°C por la mañana y alcanzarán un máximo de 21°C en las horas más cálidas de la tarde, proporcionando un ambiente templado y agradable.

La humedad relativa se mantendrá alta durante la mañana, comenzando en un 100% y disminuyendo gradualmente a lo largo del día, llegando a un 54% en la tarde. Esto puede generar una sensación de bochorno, especialmente en las horas más cálidas. Sin embargo, no se prevén precipitaciones, ya que la probabilidad de lluvia se mantiene en un 0% durante todo el día, lo que permitirá disfrutar de actividades al aire libre sin preocupaciones.

El viento será un factor a tener en cuenta, soplando principalmente del norte y del suroeste. En las primeras horas, se registrarán vientos suaves de 2 a 5 km/h, aumentando a medida que avanza el día. En la tarde, se anticipan rachas más fuertes, alcanzando hasta 32 km/h, lo que podría generar una sensación de frescor, especialmente en las zonas más expuestas. La dirección del viento variará, predominando del suroeste, lo que podría influir en la sensación térmica.

La probabilidad de tormentas es nula, lo que significa que no se esperan fenómenos meteorológicos adversos. Esto es ideal para aquellos que planean actividades al aire libre, como paseos por la costa o excursiones en la naturaleza. La visibilidad será buena, permitiendo disfrutar de las vistas panorámicas que ofrece la región.

A medida que se acerque la noche, el cielo comenzará a despejarse, y las temperaturas descenderán nuevamente, alcanzando los 13°C hacia la medianoche. La puesta de sol se producirá a las 21:47, ofreciendo un espectáculo visual que no te querrás perder. En resumen, el día se presenta como una jornada ideal para disfrutar de la belleza natural de Poio, con un tiempo mayormente favorable y sin riesgo de lluvias.

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Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-05-12T20:57:13.