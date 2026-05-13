El tiempo en Pazos de Borbén: previsión meteorológica para hoy, miércoles 13 de mayo

El día de hoy, 13 de mayo de 2026, se espera un tiempo variable en Pazos de Borbén, con predominancia de cielos cubiertos y algunas nubes altas a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, la niebla y la bruma han sido protagonistas, especialmente en las primeras horas, lo que podría afectar la visibilidad en las carreteras. A medida que avance el día, se prevé que la bruma se disipe, dando paso a un cielo poco nuboso en las horas centrales, aunque las nubes volverán a aumentar hacia la tarde.

Las temperaturas oscilarán entre los 10 y 19 grados . La mañana comenzará fresca, con temperaturas alrededor de los 12 grados, descendiendo a 10 grados en las primeras horas. A medida que el sol se eleve, se espera un ligero aumento, alcanzando los 18 grados en la tarde. Sin embargo, al caer la noche, las temperaturas volverán a descender, situándose en torno a los 15 grados.

La humedad relativa será alta durante todo el día, comenzando en un 100% en la madrugada y disminuyendo gradualmente hasta un 59% por la tarde. Esta alta humedad, combinada con las temperaturas frescas, puede generar una sensación de frío, especialmente en las primeras horas del día.

En cuanto a las precipitaciones, se anticipa un día mayormente seco, con una probabilidad de lluvia escasa. Solo se prevé una ligera precipitación de 0.1 mm en la mañana, lo que no debería afectar significativamente las actividades al aire libre. La probabilidad de tormentas es nula en las primeras horas, aumentando ligeramente a un 50% entre las 8 y las 14 horas, aunque las condiciones no parecen propicias para tormentas severas.

El viento soplará de dirección noreste en las primeras horas, con velocidades que oscilarán entre 2 y 3 km/h, aumentando ligeramente a lo largo del día. Hacia la tarde, el viento cambiará a dirección oeste, con ráfagas que alcanzarán hasta 21 km/h, lo que podría aportar una sensación de frescura en el ambiente.

En resumen, el día en Pazos de Borbén se presenta como un día fresco y mayormente nublado, con algunas oportunidades de disfrutar de momentos de sol en las horas centrales. Se recomienda a los habitantes y visitantes que se preparen para un tiempo variable y que tomen precauciones al conducir debido a la posible niebla en la mañana.

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Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-05-12T20:57:13.