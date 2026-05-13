El tiempo en Oia: previsión meteorológica para hoy, miércoles 13 de mayo

El día de hoy, 13 de mayo de 2026, Oia se verá afectada por un tiempo mayormente nuboso, con variaciones a lo largo del día. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo estará poco nuboso, lo que permitirá disfrutar de un inicio de jornada con temperaturas agradables que rondarán los 12 grados . A medida que avance la mañana, la temperatura descenderá ligeramente, alcanzando los 11 grados en las horas centrales del día.

Durante la tarde, el cielo se tornará más nublado, con un aumento en la cobertura nubosa que alcanzará su punto máximo en la tarde y la noche. Las nubes altas comenzarán a aparecer a partir de las 18:00 horas, y se espera que el cielo esté cubierto en su mayor parte. Las temperaturas oscilarán entre los 14 y 16 grados , proporcionando un ambiente fresco pero cómodo para actividades al aire libre.

En cuanto a la precipitación, no se anticipan lluvias significativas a lo largo del día, ya que la probabilidad de precipitación se mantiene en un 0% durante la mayor parte del tiempo. Sin embargo, se prevé un leve aumento en la probabilidad de tormentas en la tarde, aunque esta sigue siendo baja, con un 10% entre las 08:00 y las 14:00 horas. Por lo tanto, es recomendable que los residentes y visitantes de Oia mantengan un ojo en el cielo, aunque no se esperan condiciones climáticas severas.

La humedad relativa será alta, comenzando en un 81% por la mañana y descendiendo ligeramente a lo largo del día, alcanzando un 70% hacia la noche. Esto puede hacer que la sensación térmica sea un poco más fresca, especialmente en las horas de la tarde y la noche.

El viento soplará desde el noroeste, con velocidades que oscilarán entre 3 y 11 km/h. Las ráfagas más fuertes se registrarán en la tarde, alcanzando hasta 27 km/h, lo que podría generar una sensación de frescura adicional. A medida que caiga la noche, el viento se moderará, proporcionando un ambiente tranquilo para disfrutar de la puesta de sol, que se espera que ocurra a las 21:47 horas.

En resumen, Oia experimentará un día mayormente nublado con temperaturas agradables y sin precipitaciones significativas, ideal para disfrutar de actividades al aire libre, siempre y cuando se esté preparado para un ligero aumento en la nubosidad y el viento por la tarde.

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Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-05-12T20:57:13.