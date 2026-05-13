El tiempo en O Rosal: previsión meteorológica para hoy, miércoles 13 de mayo

El día de hoy, 13 de mayo de 2026, O Rosal se presentará con un tiempo mayormente variable, con predominancia de cielos poco nubosos y despejados en las primeras horas de la mañana. A medida que avance el día, se espera un aumento en la nubosidad, especialmente durante la tarde, cuando las nubes altas comenzarán a hacer su aparición, seguidas de un cielo nuboso hacia la noche.

Las temperaturas oscilarán entre los 11 y 19 grados . Las primeras horas de la mañana comenzarán frescas, con temperaturas alrededor de 14 grados, descendiendo a 11 grados en las horas más frías. Sin embargo, a medida que el sol se eleve, se prevé un ligero aumento, alcanzando los 19 grados en las horas de la tarde. Este ascenso térmico será acompañado de una sensación de calor moderada, especialmente en las horas centrales del día.

La humedad relativa se mantendrá alta, comenzando en un 97% en la madrugada y descendiendo gradualmente a un 67% hacia la tarde. Esto puede generar una sensación de bochorno, especialmente en combinación con las temperaturas más cálidas. A medida que se acerque la noche, la humedad volverá a aumentar, lo que podría hacer que las temperaturas se sientan más frescas.

En cuanto a las precipitaciones, se prevé un día seco en general, con una probabilidad de lluvia muy baja. Sin embargo, hacia la tarde, existe una ligera posibilidad de lluvias escasas, con un 50% de probabilidad entre las 8 y las 14 horas, y un 40% entre las 14 y las 20 horas. A pesar de esto, las cantidades esperadas son mínimas, por lo que no se anticipan acumulaciones significativas.

El viento soplará de dirección variable, predominando del este y noreste, con velocidades que oscilarán entre los 2 y 13 km/h. Las ráfagas más fuertes se sentirán durante la tarde, alcanzando hasta 24 km/h, lo que podría aportar una sensación de frescura en las horas más cálidas del día.

En resumen, O Rosal disfrutará de un día mayormente soleado y cálido, con un aumento gradual de la nubosidad y una leve posibilidad de lluvia en la tarde. Se recomienda a los residentes disfrutar del buen tiempo durante las horas centrales del día, pero estar preparados para un cambio en las condiciones hacia la noche.

El tiempo en otros municipios

El día de hoy, 13 de mayo de 2026, A Guarda se verá afectada por un tiempo mayormente nuboso, con variaciones a lo largo del día. Durante las primeras horas de la mañana, el cielo estará poco nuboso, lo que permitirá disfrutar de un amanecer despejado. Sin embargo, a medida que avance la jornada, se espera un aumento en la nubosidad, con nubes altas que comenzarán a aparecer a partir de las 3 de la mañana, y un cielo más cubierto hacia el mediodía.

El día de hoy, 13 de mayo de 2026, Oia se verá afectada por un tiempo mayormente nuboso, con variaciones a lo largo del día. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo estará poco nuboso, lo que permitirá disfrutar de un inicio de jornada con temperaturas agradables que rondarán los 12 grados . A medida que avance la mañana, la temperatura descenderá ligeramente, alcanzando los 11 grados en las horas centrales del día.

El día de hoy, 13 de mayo de 2026, Tomiño se presentará con un tiempo variado a lo largo de las horas. Desde la madrugada hasta la mañana, el cielo estará poco nuboso, lo que permitirá disfrutar de un inicio de jornada con temperaturas agradables. A las 00:00 horas, la temperatura se sitúa en 13 grados, descendiendo ligeramente a 11 grados a las 02:00. La humedad relativa será alta, alcanzando el 94% a las 02:00, lo que podría generar una sensación de frescor.

Esta es la previsión meteorológica en otras localidades

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Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-05-12T20:57:13.