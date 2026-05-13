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El tiempo en O Porriño: previsión meteorológica para hoy, miércoles 13 de mayo

Esta es la predicción del tiempo para hoy en O Porriño según los datos de la AEMET

El tiempo en O Porriño: previsión meteorológica para hoy, miércoles 13 de mayo

El tiempo en O Porriño: previsión meteorológica para hoy, miércoles 13 de mayo / Faro de Vigo

Faro de Vigo

El día de hoy, 13 de mayo de 2026, O Porriño se verá afectado por un tiempo variable, con predominancia de intervalos nubosos y algunas lluvias escasas a lo largo de la jornada. Durante las primeras horas de la mañana, se espera que el cielo esté mayormente cubierto, con una probabilidad de precipitación del 35% entre las 8:00 y las 14:00 horas, lo que podría traducirse en ligeras lluvias que no superarán los 0.1 mm. La temperatura en estas horas oscilará entre los 11 y 13 grados , con una humedad relativa que alcanzará el 100%, lo que generará una sensación de bochorno.

A medida que avance el día, las condiciones meteorológicas irán mejorando ligeramente. A partir de las 14:00 horas, la temperatura comenzará a ascender, alcanzando un máximo de 21 grados hacia las 17:00 horas. Sin embargo, la probabilidad de lluvia se mantendrá en un 40% entre las 14:00 y las 20:00 horas, por lo que es recomendable llevar paraguas o impermeable si se planea salir durante la tarde.

El viento soplará desde el noreste, con velocidades que oscilarán entre 3 y 11 km/h, aumentando en intensidad hacia la tarde. Esto podría generar una sensación térmica más fresca, especialmente en las horas más tempranas del día. A medida que el viento se intensifique, se espera que la humedad relativa comience a descender, alcanzando niveles más cómodos hacia la tarde y la noche.

Durante la noche, el cielo se despejará, lo que permitirá disfrutar de un ambiente más tranquilo y fresco. Las temperaturas mínimas rondarán los 13 grados , y la humedad relativa se estabilizará en torno al 80%. La visibilidad mejorará notablemente, y se espera que la bruma que ha afectado a la mañana se disipe, dejando un cielo despejado que permitirá observar las estrellas.

En resumen, O Porriño experimentará un día de contrastes, comenzando con cielos nublados y lluvias ligeras, pero con una mejora notable hacia la tarde y la noche. Es un día ideal para disfrutar de actividades al aire libre, especialmente en las horas posteriores a la lluvia, cuando el tiempo será más agradable y las temperaturas más cálidas.

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Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-05-12T20:57:13.

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