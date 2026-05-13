El tiempo en O Grove: previsión meteorológica para hoy, miércoles 13 de mayo

El día de hoy, 13 de mayo de 2026, O Grove se verá afectado por un tiempo variable a lo largo de las horas. Desde la madrugada, se presentarán intervalos nubosos con lluvia escasa, especialmente en las primeras horas del día, donde se espera una precipitación de 0.1 mm. A medida que avance la mañana, las nubes darán paso a un cielo poco nuboso, lo que permitirá que la temperatura comience a ascender ligeramente.

Las temperaturas oscilarán entre los 12 y 15 grados durante la mañana, con una humedad relativa que se mantendrá alta, rondando el 90%. Esto puede generar una sensación de bochorno, especialmente en las horas más cálidas del día. A medida que el sol se eleva, se espera que la temperatura alcance su punto máximo en torno a las 16:00 horas, donde se prevé que llegue a los 19 grados .

El viento será un factor importante a lo largo del día. Desde la madrugada, se registrarán vientos del este con velocidades de hasta 3 km/h, aumentando gradualmente a medida que avanza la jornada. Para la tarde, se anticipa que el viento sople del norte y noreste, alcanzando rachas de hasta 25 km/h, lo que podría generar un ambiente fresco, especialmente en las zonas costeras.

A partir de la tarde, el cielo se mantendrá mayormente despejado, lo que permitirá disfrutar de un buen número de horas de sol. Sin embargo, hacia el final de la tarde y la noche, se espera un aumento en la nubosidad, con la posibilidad de que se presenten nubes altas. La temperatura comenzará a descender, alcanzando los 16 grados al caer la noche.

La probabilidad de precipitación es baja durante la mayor parte del día, con un 0% de probabilidad en las horas centrales. Sin embargo, es recomendable estar atentos a posibles cambios en el tiempo, ya que la inestabilidad puede traer sorpresas. La puesta de sol se producirá a las 21:48, ofreciendo un espectáculo visual que se verá realzado por las nubes altas que podrían aparecer en el horizonte.

En resumen, O Grove disfrutará de un día mayormente soleado con temperaturas agradables, aunque con un inicio algo nublado y la posibilidad de algunas lluvias ligeras. Es un buen momento para disfrutar de actividades al aire libre, pero no olvides llevar una chaqueta ligera para las horas más frescas de la tarde y la noche.

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Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-05-12T20:57:13.