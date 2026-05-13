El tiempo en Nigrán: previsión meteorológica para hoy, miércoles 13 de mayo

El día de hoy, 13 de mayo de 2026, Nigrán se despertará con un tiempo mayormente despejado, especialmente durante las primeras horas de la mañana. A medida que avance el día, se espera que el cielo permanezca poco nuboso, lo que permitirá disfrutar de una agradable luminosidad. Las temperaturas oscilarán entre los 12 y 18 grados , alcanzando su punto máximo en las horas centrales de la tarde. Este rango térmico sugiere un día templado, ideal para actividades al aire libre.

La humedad relativa será notablemente alta en las primeras horas, alcanzando un 89% al amanecer, pero disminuirá gradualmente a lo largo del día, estabilizándose en torno al 69% por la tarde. Esto podría generar una sensación de frescor, especialmente en las primeras horas, aunque el calor se hará más presente conforme avance el día.

En cuanto al viento, se prevé que sople desde el noreste con velocidades que oscilarán entre los 5 y 12 km/h. Las ráfagas más intensas se registrarán en la tarde, alcanzando hasta 23 km/h, lo que podría proporcionar un alivio agradable ante las temperaturas más cálidas. Este viento suave y constante contribuirá a la sensación de bienestar en el ambiente.

La probabilidad de precipitación es nula a lo largo del día, lo que significa que no se esperan lluvias. Esto es una buena noticia para aquellos que planean actividades al aire libre, ya que el tiempo se mantendrá seco y soleado. Sin embargo, se prevén algunas nubes altas en la tarde, aunque no afectarán significativamente la luminosidad del día.

En resumen, Nigrán disfrutará de un día mayormente soleado y cálido, con temperaturas agradables y un viento suave que hará que la jornada sea ideal para paseos y actividades al aire libre. La ausencia de precipitaciones y la baja probabilidad de tormentas aseguran que los residentes y visitantes puedan aprovechar al máximo este hermoso día primaveral.

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Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-05-12T20:57:13.