El tiempo en Mos: previsión meteorológica para hoy, miércoles 13 de mayo

El día de hoy, 13 de mayo de 2026, Mos experimentará un tiempo variado a lo largo de las diferentes horas. Desde la madrugada hasta la mañana, el cielo se presentará poco nuboso, lo que permitirá disfrutar de un inicio de jornada con buena visibilidad. Las temperaturas oscilarán entre los 11 y 13 grados , con una humedad relativa alta que alcanzará el 97% en las primeras horas, lo que podría generar una sensación de frescor.

A medida que avance la mañana, se espera que la temperatura se mantenga en torno a los 12 grados, con un ligero aumento hacia el mediodía, alcanzando los 14 grados. Sin embargo, la humedad seguirá siendo elevada, lo que podría contribuir a la formación de bruma en algunos momentos. La probabilidad de precipitación es nula, lo que sugiere que no habrá lluvias que interrumpan las actividades al aire libre.

Durante la tarde, el cielo se tornará más nuboso, con períodos de nubes altas y momentos de cielo cubierto. Las temperaturas alcanzarán su punto máximo alrededor de las 17 horas, con un termómetro que podría marcar hasta 19 grados. La humedad comenzará a descender ligeramente, pero se mantendrá en niveles cómodos, alrededor del 65%. El viento soplará desde el norte, con velocidades que oscilarán entre 8 y 11 km/h, lo que aportará una brisa fresca y agradable.

A medida que se acerque la noche, el cielo se mantendrá cubierto, y las temperaturas comenzarán a descender nuevamente, situándose en torno a los 16 grados hacia las 21 horas. La visibilidad podría verse afectada por la niebla, especialmente en las primeras horas de la noche, cuando la humedad relativa alcanzará el 75%. Sin embargo, no se prevén precipitaciones, lo que permitirá que las actividades nocturnas se desarrollen sin inconvenientes.

En resumen, el tiempo en Mos para hoy será mayormente estable, con temperaturas agradables y sin riesgo de lluvia. La combinación de nubes y claros a lo largo del día ofrecerá un paisaje cambiante, ideal para disfrutar de un día al aire libre. Se recomienda llevar una chaqueta ligera para la tarde y la noche, ya que las temperaturas descenderán y la brisa del norte puede hacer que se sienta más fresco.

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Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-05-12T20:57:13.