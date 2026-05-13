El tiempo en Moraña: previsión meteorológica para hoy, miércoles 13 de mayo

El día de hoy, 13 de mayo de 2026, en Moraña, se espera un tiempo mayormente nublado con algunas variaciones a lo largo del día. Desde las primeras horas de la mañana, la bruma será predominante, con una temperatura inicial de 12 grados . La humedad relativa se mantendrá alta, alcanzando el 95%, lo que puede generar una sensación de frescura en el ambiente.

A medida que avance la mañana, las nubes altas comenzarán a aparecer, y la temperatura descenderá ligeramente, estabilizándose en torno a los 11 grados . La probabilidad de precipitación es nula, lo que sugiere que no se anticipan lluvias durante el día. Sin embargo, la bruma y las nubes pueden dar lugar a un ambiente algo gris, especialmente en las horas centrales.

Durante la tarde, se prevé que las condiciones se mantengan similares, con temperaturas que oscilarán entre los 19 y 20 grados . La humedad comenzará a disminuir gradualmente, alcanzando un 52% hacia las horas de la tarde. El viento soplará desde el norte-noreste, con velocidades que oscilarán entre 8 y 11 km/h, lo que podría aportar algo de frescura al ambiente.

En cuanto a la visibilidad, la bruma matutina podría afectar ligeramente la percepción de distancias, pero se espera que mejore a medida que avance el día. Las temperaturas alcanzarán su punto máximo alrededor de las 16:00 horas, cuando se espera que el termómetro marque 20 grados . A partir de ese momento, comenzará un ligero descenso en la temperatura.

Al caer la tarde, las nubes continuarán dominando el cielo, pero se espera que haya momentos de claridad. La temperatura comenzará a descender nuevamente, llegando a los 17 grados hacia las 19:00 horas. La humedad aumentará ligeramente, alcanzando un 58% al final de la tarde.

Durante la noche, las condiciones se mantendrán estables, con temperaturas que rondarán los 12 grados . El cielo permanecerá mayormente despejado, lo que permitirá disfrutar de una buena visibilidad. El viento disminuirá su intensidad, lo que contribuirá a una sensación de calma en el ambiente.

En resumen, Moraña experimentará un día mayormente nublado, con temperaturas agradables y sin riesgo de precipitaciones. La combinación de bruma y nubes altas dará un carácter especial a la jornada, ideal para disfrutar de actividades al aire libre, siempre teniendo en cuenta la frescura de la mañana y la noche.

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Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-05-12T20:57:13.