El tiempo en Mondariz: previsión meteorológica para hoy, miércoles 13 de mayo

Hoy, 13 de mayo de 2026, Mondariz se despertará bajo un cielo mayormente cubierto, con la presencia de bruma y niebla en las primeras horas de la mañana. La visibilidad podría verse reducida, especialmente en las primeras horas, por lo que se recomienda precaución al conducir. A medida que avance el día, se espera que la niebla dé paso a un cielo poco nuboso, aunque las nubes continuarán dominando el panorama.

Las temperaturas oscilarán entre los 10 y 21 grados a lo largo del día. Las primeras horas de la mañana serán frescas, con temperaturas alrededor de 10 grados, aumentando gradualmente hasta alcanzar los 21 grados en la tarde. Este ascenso térmico se verá acompañado de una ligera brisa proveniente del noreste, con velocidades que rondarán los 2 a 3 km/h, aumentando en intensidad a medida que el día avanza.

La humedad relativa será alta, comenzando en un 100% por la mañana y disminuyendo a lo largo del día, alcanzando un 58% en las horas de la tarde. Esto puede generar una sensación de bochorno, especialmente durante las horas más cálidas. Sin embargo, la combinación de temperaturas agradables y una brisa suave hará que el tiempo sea bastante llevadero para actividades al aire libre.

En cuanto a las precipitaciones, no se prevén lluvias significativas durante el día. La probabilidad de precipitación es nula en las primeras horas y se mantiene baja a lo largo del día, lo que sugiere que los residentes de Mondariz podrán disfrutar de un día seco. Sin embargo, se anticipa un aumento en la probabilidad de tormentas hacia la tarde, con un 45% de posibilidad entre las 14:00 y las 20:00 horas. Esto podría traer consigo algunas tormentas aisladas, aunque no se espera que sean intensas.

El viento, que soplará principalmente del noreste, alcanzará velocidades de hasta 9 km/h en las horas de la tarde, lo que podría proporcionar un alivio ante el calor. A medida que el día avance, el cielo podría despejarse un poco, permitiendo que los rayos del sol se filtren entre las nubes, especialmente en las últimas horas de la tarde.

En resumen, Mondariz experimentará un día variado en cuanto a condiciones meteorológicas, con un inicio brumoso y un desarrollo más cálido y potencialmente tormentoso hacia la tarde. Se recomienda a los ciudadanos estar atentos a las actualizaciones meteorológicas y disfrutar de las horas de sol cuando sea posible.

Noticias relacionadas

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-05-12T20:57:13.