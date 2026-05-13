El tiempo en Moaña: previsión meteorológica para hoy, miércoles 13 de mayo

El día de hoy, 13 de mayo de 2026, Moaña se despertará con un ambiente mayormente despejado, aunque a medida que avance la jornada, se espera un aumento en la nubosidad. Durante las primeras horas, el cielo se presentará poco nuboso, con temperaturas que rondarán los 14 grados . A medida que el día progrese, las temperaturas irán descendiendo ligeramente, alcanzando un mínimo de 11 grados en las primeras horas de la mañana.

A partir de la mañana, la nubosidad comenzará a aumentar, con la presencia de nubes altas que dominarán el cielo. Esto se traducirá en un ambiente más fresco, con temperaturas que oscilarán entre los 12 y 14 grados a lo largo de la mañana. La humedad relativa será alta, alcanzando el 100% en las primeras horas, lo que podría generar una sensación de bochorno, aunque sin riesgo de precipitaciones.

En cuanto al viento, se prevé que sople de dirección variable, predominando del este y sureste, con velocidades que oscilarán entre 1 y 12 km/h. Las rachas más intensas se registrarán en la tarde, alcanzando hasta 19 km/h, lo que podría generar un ligero frescor en el ambiente. A medida que el día avance, el viento se tornará más constante, contribuyendo a la dispersión de la nubosidad.

La probabilidad de precipitación es prácticamente nula durante la mayor parte del día, con un 0% de posibilidades hasta las 14:00 horas. Sin embargo, se espera un ligero aumento en la probabilidad de lluvia hacia la tarde, con un 20% entre las 08:00 y las 14:00 horas, aunque las condiciones no parecen propicias para tormentas. La tarde se presentará más nubosa, con temperaturas que alcanzarán un máximo de 20 grados, lo que podría hacer que la sensación térmica sea más cálida.

A medida que se acerque la noche, el cielo volverá a despejarse, y las temperaturas comenzarán a descender nuevamente, alcanzando los 11 grados hacia la medianoche. La humedad relativa también comenzará a aumentar, lo que podría generar un ambiente más fresco y agradable para disfrutar de la noche en Moaña.

En resumen, el día de hoy en Moaña se caracterizará por un inicio despejado, seguido de un aumento en la nubosidad y temperaturas agradables, con un viento moderado que aportará frescura a la jornada.

Noticias relacionadas

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-05-12T20:57:13.